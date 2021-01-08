耗資283億元！郵政物流園區今年底起陸續啟用　5棟建物完工時程曝

▲中華郵政之郵政物流園區圖。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍今（8）日上午赴郵政物流園區現地視察工程進行情形，中華郵政表示，郵政物流園區建置計畫（機場捷運A7站）各棟建物皆如期開展，各棟建物將於110年底陸續完工後啟用，全區預計於114年起啟用營運，總金額新台幣283.5億元。

林佳龍表示，郵政物流園區於建物量體、促進產業發展等2層面皆可列重大國家建設，期許郵政公司積極轉型，以郵政物流園區進行收封運投作業環節之垂直整合並發展智慧物流、推動跨部會協同作業機制提升通關效率、建構物流生態圈營造產業進駐環境。

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▲林佳龍今上午赴郵政物流園區現地視察工程進行情形，中華郵政董事長吳宏謀、總經理江瑞堂等人皆出席與會。（圖／中華郵政提供）

另外，也期望郵政物流園區、桃園國際機場、台北港等三園區於物流產業鏈相互支援，協同產業發展，共榮互利。交通部也已支持林口交流道增設南出北入匝道之改善方案，當地交通瓶頸將可大幅紓解，未來亦將主動協助地方機關及各相關產業，共同商議解決方案或簡化行政程序，以最大效率協助產業發展。

郵政物流園區共占地17.14公頃，規劃興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心等5棟建物。

▲郵政物流園區共占地17.14公頃，規劃興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心等5棟建物。（圖／中華郵政提供）

郵政物流中心預估於110年底完工、郵政資訊中心預估於111年8月完工、北台灣郵件作業中心及訓練中心預估於113年6月完工、工商服務中心於去年12月31日公告招商，順利決標後預定於113年底完工。全區預計於民國114年起全面啟用營運，期提升郵件處理作業效率及服務品質，並強化電子商務、物流等產業競爭力，偕同產業共榮發展。

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