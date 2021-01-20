慶祝松山區100年　費鴻泰親自揮毫寫春聯

▲費鴻泰出席迎春揮毫寫春聯活動。（圖／立委費鴻泰提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

為慶祝松山區100年，台北市松山區舉辦「松山100再出發」系列活動，邀請里民、民間社團、社區大學社團等踴躍參與。國民黨立委費鴻泰20日出席迎春揮毫寫春聯活動，現場親自揮毫，贈予現場參加的民眾。

台北市松山區公所主辦迎春揮毫寫春聯活動，現場邀請幾位書法大師為民眾寫春聯應景，受到民眾熱烈歡迎索取，書法大師更親自現場題字贈與費鴻泰「為民打拼」四字鼓勵，費鴻泰也親自揮毫書寫春聯，贈予現場參加的民眾。

費鴻泰接著出席由財團法人趨勢研究文教基金會、財團法人慈祐宮主辦「松山100再出發-松山車站快閃」影片發表會，台北市松山區公所施淑梨副區長頒送感謝狀給所有協助拍攝的單位及團體，在影片欣賞發表過後，也邀約松山區婦女團體手作應景的藝術品「大桔大利」，讓發表會增加藝術氣習。

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