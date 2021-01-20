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社會 社會焦點 保障人權

飯錢大家攤他拿發票報帳辯「慰勞」　前海軍上校貪6117元被起訴

▲▼海軍上校郭恒為曾到台北通信實施春節連續假期擴大離營宣教。（圖／翻攝中華民國海軍官網）

▲郭恒為（右二）曾在2019年春節假期跨大離營前親自宣教，同年遭調查貪污案後退伍。（圖／翻攝中華民國海軍官網）

記者劉昌松／台北報導

前海軍上校郭恒為涉嫌在擔任通信系統指揮部指揮官時，和所屬官兵外出用餐吃麵、嗑牛排後，拿發票去報帳請款主官事務費，名義是要慰勞同仁，實際上放進自己口袋，遭調查時，還要求下屬配合稱，錢已經拿去給大家了，但下屬都堅稱飯錢是各自出的，台北地檢署20日依利用職務詐取財物罪起訴，並請法院沒收不法所得6117元。

50歲的郭恒為曾任海軍蘇澳艦艦長，已於2019年因此案遭調查後退伍，他最後任職通信系統指揮部指揮官時，每個月除薪俸外，有5千元的主官事務費，需要持證明單據請領，可是他請領的一筆2019年5月7日牛排餐費4797元，以及9月5日的麵館餐費1320元，被人檢舉是假單據。

部隊監察官得知後，指揮憲兵展開調查，郭恒為辯稱真的有和同仁去這2次聚餐，其中1千多元的餐費，是用來填補他過去為部隊花錢咒買胡椒、醬油等無發票物品的開銷，而4千多元的牛排費，請領獲款後，已經發給同仁，否認中飽私囊。

郭的下屬證稱，餐費都是大家當場各付各的，一直到遭憲兵約談調查後，郭才把錢拿出來，要下屬們把錢分掉，還要他們向辦案人員解釋，都已經拿到聚餐的錢了，檢察官調查認為郭的辯詞不可採，認為郭涉嫌2次利用職務機會詐取財物罪，依法起訴，同時另案調查郭是否涉及其他貪瀆不法。

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