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77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」　接體員：複製可怕弱勢

▲▼街友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

新北中和一名疑似街友的27歲男子，前天深夜墜樓身亡，讓接體員「BigBrother大師兄」有感而發，分享多年前曾碰過的年輕亡者，對方是77年次女遊民，不僅擁有過4段婚姻，還生了3個小孩，這讓他不以為然，直言「複製一堆可怕的弱勢孩子出來。」

大師兄在PTT娓娓道來，「某年的寒冬，我們上班的殯儀館收到一個送來的遊民，女性，77年次。我看到她的年紀真的嚇一跳，媽呀...比我小居然當遊民，往生的地方很特別，死亡證明書上寫著，某車站幾號出口前第幾張石椅上面。」

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他表示，很少看到這種死亡證明書，尤其是亡者的戶籍謄本，更令人印象深刻，竟有4段婚姻，「在她冰在殯儀館的日子裡，她的4個前夫帶著小孩來看她，那4個看起來都有點問題，而且有3個是帶孩子來叫媽媽的，至於小孩看起來問題也不小。」

▲▼孕婦,流產,懷孕。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這一幕讓他不禁感慨，「這樣的人居然結婚、生孩子跟兒戲一樣，活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來，真的很令人猜不透呀！」

對此，鄉民也直言，「這叫貧窮遺傳，很難幫」、「最好笑的是，會有人說不讓窮人生小孩是歧視」、「就五寶爸之流的吧」、「有點哀傷」、「社會底層...太真實了」、「貧富差距過大，低端沉浮久了，有一餐沒一餐，遲早厭世」。

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