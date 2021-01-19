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夫偷幫大姑簽1800萬本票　妻護2孩怨：拒吃年夜飯卻挨罵自私

記者黃翊婷／綜合報導

距離農曆新年大約還有一個月，一名人妻17日匿名在臉書PO文聲稱，丈夫為了幫忙大姑，瞞著她簽了1800萬元的本票，而且已經不是第一次，加上家裡還有2個孩子要養，讓她氣到直接攤牌要離婚，過年前要是沒有解決這個問題，連年夜飯也不會回去吃，結果反而挨罵不懂體諒、自私，「想問各位我不帶孩子去吃年夜飯，真的很自私嗎？但我真的無法和毒菇、巫婆（指大姑和婆婆）一起吃飯。」

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲原PO不滿丈夫偷偷簽了1800萬元的本票。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的PO文中提到，一年前發現丈夫瞞著她，幫大姑（丈夫姊姊）的公司當連帶保證人，簽了一張1800萬元的本票，而且這已經不是第一次了，當時她發現這件事情，真的氣到不行，「我們有2個小孩，還有房貸，生活並不富裕，老公家在南部，有房有地，但全都在婆婆名下，與我們無關。」

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原PO無奈表示，事後請丈夫想辦法叫大姑找人替代，否則就要離婚，結果竟然遭大姑罵自私、貪圖夫家祖產，氣到直接帶著孩子離家出走，最後因為丈夫苦苦哀求，心軟同意再給一年的時間處理，然而現在一年過去了，問題還是沒有解決，丈夫也堅決不離婚。

「我跟他說，如果過年前問題沒有處理，我和孩子不會去吃年夜飯。」原PO坦言，話一說出口，就挨轟不懂體諒丈夫的難處、不懂體諒婆婆想看孫子的心情，當下真的感到很無言，「當你和你家人瞞著我，讓你簽下本票時，你有沒有體諒我和孩子的處境和未來？想問各位我不帶孩子去吃年夜飯，真的很自私嗎？但我真的無法和毒菇、巫婆一起吃飯。」

吃飯,聚餐,聚會,親戚,過年,用餐,全家,飯桌（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO不願意和夫家人吃年夜飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也在文末加碼解釋，大姑沒有結婚，所以還住在家裡，因為公司現在被搶走了，丈夫等於是幫「不相關的人」擔保，大姑卻欺騙丈夫、婆婆，「說我老公不能繼承家裡的房子和土地，是因為有簽本票。」

網友們看完原PO的文章，一面倒留言力挺她離婚，「沒有安全感、隨時會爆炸的生活，快走」、「簽本票不是一個人的事」、「趕快離婚，到時候要是被牽連，會更難走下去」、「當保證人會毀了全家人的一生，不要連累小孩好嗎？我就是被母親連累而一無所有的過來人」。

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