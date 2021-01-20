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美準國務卿布林肯承諾協防台灣　外交部：共同促進印太和平

▲▼拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國參議院外委會在美國時間19日，召開國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）的人事聽證會。談及台灣時，布林肯表示，拜登政府絕對會延續對台承諾。對此，外交部表示，誠摯感謝國務卿提名人布林肯公開表達對台灣的堅定支持。

外交部指出，美國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）於美東時間19日出席美國聯邦參議院外交委員會召開的任命聽證會中，公開表達對我國的強勁支持，展現拜登政府的挺台立場。

布林肯在回應參議員詢問時表示，拜登政府將延續美國對《台灣關係法》的跨黨派承諾，並盼台灣能在國際上，包括國際組織中扮演更重要角色。

布林肯也指出，美國務院將依據《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）檢視對台交往準則；另外，也提及曾與蔡總統會晤並多次談話，肯定我國防疫表現，並讚賞台灣為民主模範、強大經濟體及科技重鎮。

外交部誠摯感謝國務卿提名人布林肯公開表達對台灣的堅定支持。未來我國政府將持續在既有良好基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。」

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