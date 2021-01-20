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摩斯桃捷A7店公告「暫停營運至1/25」　業者：未確認何時恢復營業

▲▼摩斯漢堡桃捷A7店（圖／翻攝自Facebook／摩斯漢堡桃捷A7店）

▲摩斯漢堡桃捷A7店，將暫停營運至1/25。（圖／翻攝自Facebook／摩斯漢堡桃捷A7店）

記者林育綾／台北報導

中央疫情指揮中心昨（19）日公布新增4例本土COVID-19確診，其中案865為先前染疫的護理人員家屬，在摩斯漢堡桃捷A7店上班，而該分店於18日暫停營業，並在門口張貼公告「暫停營運至1/25」。摩斯今（20）日回應，以公告資訊為主，但強調並未確認會在26日恢復營業，日後會再公告。

▲桃捷A7站摩斯漢堡，目前鐵門已拉下無營業。（圖／記者黃宥寧攝）

摩斯昨（19）日發布聲明表示，由於案865為桃捷A7店分店員工，為確保員工及顧客安全健康，該分店已自1/18日起暫停營業，並全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理，以及店舖全面清潔消毒。

摩斯還提到，「對於員工因為是醫護人員的家屬而承受感染風險，深感不捨。防疫消毒期間不便之處請民眾見諒，恢復正常營業時間將提供更安全的用餐環境。全體員工感謝各位顧客的支持。」

由於昨日摩斯表示尚未確認何時恢復營業，而如今桃捷A7店門口張貼公告「暫停營運至1/25」，《ETtoday新聞雲》今致電摩斯公關求證，而摩斯回應「一切以店舖公告為主」，但也說明公告雖血暫停至1/25，不過「還未收到何時恢復營運」；至於目前有多少員工在隔離或自主健康管理，則表示無法回應。

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