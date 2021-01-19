摩斯桃捷A7分店1/18起暫停營業！染疫護理師家人確診在此上班

▲摩斯漢堡桃捷A7店。（圖／翻攝自Facebook／摩斯漢堡桃捷A7店）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，並公布相關足跡，其中案865為染疫護理人員家屬，在摩斯漢堡桃捷A7店上班；而摩斯也發表聲明，該分店於1月18日起暫停營業，同時全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理與店舖全面清潔消毒，至於何時恢復營業目前未定案。

【摩斯漢堡聲明稿】

摩斯漢堡為守護消費大眾的安全與健康，一直遵循嚴格的店員健康管理與餐飲製作標準以確保食安，提供健康、安心、安全的用餐環境及餐飲品質。

針對中央流行疫情指揮中心今天（19日）所公佈有關部立桃園醫院的醫護人員感染事件，編號863護理人員所感染的家屬編號865為桃園捷運A7站本公司分店員工一事，為確保員工及顧客安全健康，除該分店已自1/18日起暫停營業之外，本公司已全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理與店舖全面清潔消毒。對於員工因為是醫護人員的家屬而承受感染風險，深感不捨。防疫消毒期間不便之處請民眾見諒，恢復正常營業時間將提供更安全的用餐環境。全體員工感謝各位顧客的支持。

為防範疫情，摩斯漢堡一直以來堅持的安心宣言：

1. 每日定時使用漂白水進行店舖消毒，請顧客安心消費。

2. 店員入店時進行體溫檢測，工作時皆配戴口罩，不定時進行手部消毒，請顧客安心消費。

3. 提供洗手台及除菌酒精提醒您用餐前先洗手，請顧客安心消費。

4. 各店鋪設置除菌酒精，歡迎使用請顧客安心消費。

摩斯漢堡提供安全健康的用餐環境，歡迎顧客至各店用餐時，多使用洗手台勤洗手注重用餐衛生。亦提供外送服務將美味的餐點送至家中，讓消費者有更多的安心選擇。食用優質蛋白質跟衛生安全的餐點，保護身體免疫力，摩斯漢堡始終以「貢獻人類、貢獻社會」為理念，持續提供「安心」、「安全」、「健康」的餐點及服務。

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