抗疫前線醫「趴睡」猝逝！全身緊穿防護衣　生前累癱照震撼萬人

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情依舊嚴峻，各國醫護人員在過去一年拚盡全力，除了面對病毒的心理壓力之外，就連身體都可能不堪重負。馬來西亞當地媒體20日報導指出，有一名醫師長時間值勤過後，來不及將全身防護衣脫下，就累得趴在桌上睡著，沒想到他這一趴就再也沒有起來，猝死在桌上。

15：30更新

馬來西亞衛生總監諾希山（Datuk Dr. Noor Hisham）稍早出面澄清，哈山醫師一個月前就曾感染了急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome，簡寫為ARDS），最後在吉隆坡中央醫院過世，並非當地媒體所說的過勞死，新冠肺炎檢測結果也是陰性。

哈山的妻子也發文指出，「他不是因為抗疫過勞而死，雖然他確實是在前線努力的醫生之一，也曾在各宗教活動上為病人做免費檢查。」

‎‎إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Salam takziah diucapkan buat seluruh ahli keluarga Allahyarham Dr Ali... 由 Noor Hisham Abdullah 發佈於 2021年1月19日 星期二

▲馬來西亞醫生哈珊趴睡猝逝。（圖／翻攝自Facebook／SPJ Malaysia）



綜合當地媒體20日上午報導，「馬來西亞遺體處理隊伍」（Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia，SPJM）19日在臉書上傳一張照片，照片中趴在桌上睡覺的是新冠肺炎前線醫師哈山（Ali Noor Hassan）。

照片中的哈山來不及將全身的防護衣脫下，就直接趴在桌子上休息，甚至連口罩、面罩與手套都還戴著。SPJM在臉書上表示，哈山在2018年加入處理隊伍，多次自願參與醫療服務，「在新冠疫情期間，更是無懼病毒，毅然前往疫區執勤支援。」

許多網友也留言向前線的醫護人員致敬，「感恩抗疫英雄，感恩每個前線醫護人員」、「大家請自保，做好防疫措施，保護家人安全，也能減輕前線醫護人員的負擔」、「RIP國家英雄」、「不要再到處亂走，遵守SOP準則，大家攜手合力擊敗病毒」。