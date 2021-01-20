史上最重！泰國公務員批評王室「被判刑43年」　觸《冒犯君主法》





▲安昌因批評泰國王室，被判刑43年。（圖／路透）

文／中央社曼谷19日綜合外電報導

泰國法律權利團體表示，一名被控告侮辱泰國王室的泰國女子被判處入獄逾43年，這是泰國嚴格的冒犯君主法（lese majeste law ）實施以來的最嚴厲懲罰。

法院做出這項判決之際，泰國正加大力道使用這項有爭議的立法來對付民主抗議者，抗議者的要求就包括改革權力超級強大的君主制度。

泰國刑法第112條從表面上看來，是要保護王室免受誹謗、侮辱或威脅，但通常被解釋為包括對君主制度的任何批評。

為了保護她的親戚，人權律師未披露姓氏的安昌（Anchan），今天因犯下29項冒犯君主罪而被判處監禁87年。

根據追蹤泰國王室誹謗案件的泰國人權律師團體（Thai Lawyers for Human Rights Group）表示，法院將安昌的刑期減半，因為她已認罪。

安昌曾經擔任公務員，2015年因與地下播客主持人DJ Banpodj有關聯而首度被捕。DJ Banpodj是泰國君主制的強烈批評者。

根據冒犯君主法，先前最重判決是在2017年對一名男子判處35年徒刑。

烏汶府大學（Ubon Ratchathani University）政治學院院長提提蓬（Titipol Phakdeewanich）表示，安昌的判決可能是出於「政治動機」，用來恫嚇民主抗議人士。

不過，他也警告，這麼嚴厲的判決可能會適得其反，並「損害君主制度在國內和國際聲譽」。