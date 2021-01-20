　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上最重！泰國公務員批評王室「被判刑43年」　觸《冒犯君主法》

▲▼安昌（Anchan）因批評泰國王室，被判刑43年。（圖／路透）

▲安昌因批評泰國王室，被判刑43年。（圖／路透）

文／中央社曼谷19日綜合外電報導

泰國法律權利團體表示，一名被控告侮辱泰國王室的泰國女子被判處入獄逾43年，這是泰國嚴格的冒犯君主法（lese majeste law ）實施以來的最嚴厲懲罰。

法院做出這項判決之際，泰國正加大力道使用這項有爭議的立法來對付民主抗議者，抗議者的要求就包括改革權力超級強大的君主制度。

泰國刑法第112條從表面上看來，是要保護王室免受誹謗、侮辱或威脅，但通常被解釋為包括對君主制度的任何批評。

為了保護她的親戚，人權律師未披露姓氏的安昌（Anchan），今天因犯下29項冒犯君主罪而被判處監禁87年。

根據追蹤泰國王室誹謗案件的泰國人權律師團體（Thai Lawyers for Human Rights Group）表示，法院將安昌的刑期減半，因為她已認罪。

安昌曾經擔任公務員，2015年因與地下播客主持人DJ Banpodj有關聯而首度被捕。DJ Banpodj是泰國君主制的強烈批評者。

根據冒犯君主法，先前最重判決是在2017年對一名男子判處35年徒刑。

烏汶府大學（Ubon Ratchathani University）政治學院院長提提蓬（Titipol Phakdeewanich）表示，安昌的判決可能是出於「政治動機」，用來恫嚇民主抗議人士。

不過，他也警告，這麼嚴厲的判決可能會適得其反，並「損害君主制度在國內和國際聲譽」。

ET快訊
「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天
摩斯員工確診　附近3大學有9學生曾用餐！返家觀察
染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳錯愕：看記者會才知有確診者
院內感染傳社區　陳時中坦言：面臨最大挑戰
快訊／林口長庚：明起一般病房全面禁止探病
醫護家人染疫擴大　一張圖看10個案關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普最後動作！卸任前特赦減刑143人　包括白宮前策士班農

《天竺鼠車車》變成冰淇淋！厄瓜多「鼠味」甜點　拌花生醬超熱賣

南韓又購2千萬人份疫苗！新冠爆發滿1年　文在寅喊：11月全民免疫

紐約最美兄弟檔！傳奇超模小兒子「用藥過量」猝死…得年24歲

美國民調：70％民眾反感川普　支持率創歷任新低！

川普「送別趴」超冷清！副手、盟友都缺席　幕僚急壞狂補空位

嫩妻甜叫老公起床　竟被「滾水潑脖子」痛到昏厥！背部慘況曝

想當網紅！山頂空中拋貓「自由落體」　屁孩被捕大哭：我們錯了

文在寅大動作改組內閣！南韓外長康京和遭撤換...他曾赴平壤談判

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」　高抗藥性「超級淋病」現身

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

WHO獨立小組批陸政府、譚德塞　隱匿疫情導致病毒「全球擴散」

案863本土病例傳給3人　接觸者「丈夫、女兒、同事」全中

消毒現場曝！20化學兵全副武裝 病患轉院前「行李、走道全噴一遍」

部桃9人確診！醫護家人也染疫 陳時中：屬於強勢變異病毒株

川普最後動作！卸任前特赦減刑143人　包括白宮前策士班農

《天竺鼠車車》變成冰淇淋！厄瓜多「鼠味」甜點　拌花生醬超熱賣

南韓又購2千萬人份疫苗！新冠爆發滿1年　文在寅喊：11月全民免疫

紐約最美兄弟檔！傳奇超模小兒子「用藥過量」猝死…得年24歲

美國民調：70％民眾反感川普　支持率創歷任新低！

川普「送別趴」超冷清！副手、盟友都缺席　幕僚急壞狂補空位

嫩妻甜叫老公起床　竟被「滾水潑脖子」痛到昏厥！背部慘況曝

想當網紅！山頂空中拋貓「自由落體」　屁孩被捕大哭：我們錯了

文在寅大動作改組內閣！南韓外長康京和遭撤換...他曾赴平壤談判

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」　高抗藥性「超級淋病」現身

在乎就把最好的愛給你！　12星座在意時甜蜜舉動揭密

全球投資熱！投信基金去年12月定期定額規模創新高　科技基金居冠

斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

高雄婦一覺醒來摺印章不見　48萬遭盜領竟是姪子幹的

屏東大火燒死9幼犬！倖存2狗寶「氣管肺部」變白　痛到痙攣打滾

唐吉訶德破百人排隊！名嘴傻眼「我太杞人憂天」　網嘆醫護最可憐

「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天

《天竺鼠車車》一天只能拍4秒！　真鼠配音「聲優」是導演姊姊養的

取狗腦治狂犬病！　古代人「以毒攻毒」成疫苗雛形

尿遁被識破！他惱羞醉踹運將「搶計程車」　8分鐘遭警壓制在地

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

搭飛機千萬別喝這個！網紅空姐曝「超噁內幕」

武漢耽誤全球的3天　半島電視台揭中國隱匿疫情

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

柯文哲受日媒專訪：想選總統、不反對開放核災區食品

信守對台承諾！布林肯提「美台交往」：認真研究

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」

川普任期最後一天　白宮曝光行程

英國試圖建立D10民主聯盟　華春瑩回應了

即／沖繩發布緊急事態！為期19天

兒子名和前男友一樣　男發現崩潰

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

川普卸任影片「不願提拜登名」：給予最好的祝福

更多熱門

相關新聞

越南男人超愛「戴綠帽」！原因曝光

越南男人超愛「戴綠帽」！原因曝光

在中文世界裡，「戴綠帽」意指一對夫妻的女方與別人私通，被認為是具有污辱性的詞彙。但是，越南的街頭與店鋪卻隨處可見「綠帽子」，許多男性甚至喜歡戴著出門，原因竟和戰爭歷史有關。

印尼強震已81死「斷肢者」擠爆臨時帳篷

印尼強震已81死「斷肢者」擠爆臨時帳篷

跟家人走散！黑狗跑去醫院敲門

跟家人走散！黑狗跑去醫院敲門

印尼強震77死　雨季豪雨阻礙搜救

印尼強震77死　雨季豪雨阻礙搜救

菲軍用直升機墜毀　7人全數罹難

菲軍用直升機墜毀　7人全數罹難

關鍵字：

泰國東南亞要聞王室

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

楊志良搭捷運「拉下口罩」！照片曝光網傻眼

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

更多

最夯影音

更多
群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中
部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面