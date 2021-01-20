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前鑑識中心主任「阿善師」　屏東縣警局分享經驗

▲台北市政府警察局前鑑識中心主任「阿善師」謝松善到屏東縣警局分享鑑識經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲台北市政府警察局前鑑識中心主任「阿善師」謝松善到屏東縣警局分享鑑識經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察邀請台北市政府警察局前鑑識中心主任「阿善師」謝松善，以他30幾年刑事經驗，分享以往經手的案例，談及現行司法制度發展及未來刑事鑑識所面臨的挑戰，為在場刑事及鑑識人員挹注新的觀點與量能。

▲台北市政府警察局前鑑識中心主任「阿善師」謝松善到屏東縣警局分享鑑識經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲阿善師經驗分享。

謝松善從事鑑識工作33年，曾參與無數重大刑案，如震驚社會的林宅血案、江國慶案及蘇建和案等，期間為了提升鑑識專業，更三度出國進修，向國際知名鑑識大師李昌鈺博士學習，並取得康乃狄克州紐海芬大學刑事鑑識碩士學位，由此可見阿善師對於鑑識工作的熱情與負責。

即便已退休，仍不放棄專業及那份對社會的責任，積極以自身過往的經驗與對於現行司法體制與社會案件的觀察，分享第一線刑事及鑑識人員建議及啟發。

謝松善會中以實際案例列舉對刑案偵辦、鑑識採證及司法審判流程中的見解與建議，並提及面對未來國民法官審判的司法制度變革，刑事鑑識專業的衝擊與挑戰；殷切期盼提升台灣鑑識專業量能，以期運用合法、正當、公平、科學的方法調查犯罪、蒐集證據，再經過公正、公開的審判辯論程序，實踐司法的實質正義。

屏東縣政府警察局表示，經由這次講座，提升刑事及鑑識人員辦案及勘察採證的專業性及嚴謹度，並齊心做好每一場的鑑識採證任務，讓證物得以在法庭中還原犯罪事實，讓不法之徒繩之以法。

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