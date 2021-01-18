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社會 社會焦點 保障人權

屏東縣固定式「測速王」出爐　草埔隧道北向全年抓超速2.3萬件

▲屏東縣獅子鄉台9線436.58公里草埔隧道北固定測速照相 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣10大固定式取締違規件數排行榜出爐，草埔隧道北拍到2萬3千多張罰單，成為取締第第1名。

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊公布今（18）日公佈2020年縣內10大固定式取締違規件數地點，獅子鄉台9線436.58公里草埔隧道北向，共取締2萬3418件最多、台1線431.07公里戰備跑道南向，共取締1萬1506件次之，為確保用路人交通安全，警方籲請民眾遵守交通規則，勿違規超速。

▲屏東縣獅子鄉台9線436.58公里草埔隧道北固定測速照相 。（圖／記者陳崑福攝）

▲半埔隧道北向速照相器。

交通隊統計屏東縣轄內去年A1類（死亡）交通事故發生135件，死亡137人較前年發生111件，死亡112人，發生件數增加24件，死亡人數增加25人。

經分析當事人類別，機車部分有些許上升，但自小客與自小貨車有較前年下降；其中高齡者事故死亡人數由47人降為42人，比例由42％降為31％，顯見近期加強交通3E政策全力防制交通事故已見成效；有關酒駕事故死亡人數也由25件降為17件，但是與超速駕駛失控有關的自撞死亡事故，卻由32人大增為43人。

縣警局交通隊有鑒於超速是車禍發生的主因之一，為減少地區超速車禍發生，每年定期檢討設置地點，並規劃增加固定式測速照相設備，另外配合機動靈活的取締超速執法作為，降低事故發生。

縣警局長李文章表示，設置這些測速及闖紅燈照相設備的用意，目的在於迫使駕駛人行經這些路段、路口時，能確實遵守交通規則減速慢行，而非以取締違規為唯一目的，請用路人務必依道路速限安全駕駛，除了省荷包罰款，更重要的是自身跟別人的安全。

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屏東縣警局交通隊測速照相取締草埔隧道

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