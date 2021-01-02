寒夜貪杯險命喪街頭！花蓮男跨年醉倒雨中暗巷　路人報警救命

▲▼李姓男子不勝酒力，冒著大雨返家途中倒臥在暗巷內。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歲末年終寒流來襲，天空還下著滂沱大雨，玉里鎮62歲李姓男子跨年夜與友人飲酒作樂過量，深夜徒步返家時因不勝酒力，走著走著便倒臥於巷弄裡；所幸有熱心民眾發現報警後，員警協助將失溫酒醉男子送返家休息。

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員蕭善謙、楊承翰、曾薇珊於深夜0時25分許，接獲民眾報案稱1名衣著單薄男子路倒暗巷裡，3人迅速前往察看，接近時濃濃的酒氣撲鼻而來。男子被喚醒後表示，自己姓李62歲，1個人獨居，歲末年終與友人飲酒作樂，貪杯喝過量，導致返家途中不勝酒力醉倒。

▲▼員警獲報前來協助並以巡邏車將李姓男子送回家。

警員蕭善謙表示，當時正值深夜加上寒流來襲，天空又下著大雨，男子倒臥地點又為暗巷，若沒有好心民眾發現報警處理，很有可能因為強冷空氣及大雨低溫下危及生命安全。為防止意外事故，避免憾事發生，3名員警立即將其攙扶上警用巡邏車，平安將其護送返家，李男對於員警為民服務之舉亦頻頻道謝。

分局長陳蔚文溫馨提醒民眾應夜間多著亮色衣服以提高辨識度，也呼籲飲酒要適量，千萬不要酒後駕車或騎乘動車（含腳踏車），酒後請找代駕或者搭乘計程車返家，千萬不要以身試法自行駕車返家，除了會危及自己生命之外，也會影響其他用路人之安全。

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