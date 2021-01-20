進入大規模社區疫情指標曝　醫籲做3件事：我們處在關鍵十字路口

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部部立桃園醫院爆發擴大感染，8天內已經累積9名個案。對此，兒童感染科醫師謝宗學表示，未來幾天還是可能出現本土個案，重要的不是個案數的多寡，而是不明來源的本土個案是否持續出現，這是判斷進入大規模社區疫情的關鍵指標。他也呼籲民眾做好3件事，除了勤洗手、戴口罩外，儘量不要到人潮聚集的公共場合。

謝宗學19日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，目前醫院感染群聚事件影響範圍確定進入社區層面，已經走到他先前文章提到的第9個時序「侷限社區疫情」；所幸除了外籍看護感染源有待釐清外，其餘確診個案感染源還算清楚。

謝宗學說，然而，不可諱言，「我們處在關鍵的十字路口，萬一疫情再擴大，進入第十個時序『大規模社區疫情』，將是一條很難回頭的不歸路。」

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▼謝宗學呼籲，民眾除了勤洗手、戴口罩外，儘量不要到人潮聚集的公共場合。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

謝宗學指出，現在的處境類似去年的2月到4月，當時出現了醫學中心院內感染群聚事件、大量海歸逃難潮和敦睦艦隊群聚事件，現在疫情指揮中心已經拉高防疫層級，積極防堵院內感染群聚再向外擴散。

謝宗學認為，單靠疫情指揮中心的努力，可能不足以順利度過這次危機；一般民眾應該在外圍築起另外一道防衛牆，不限於桃園地區，除了勤洗手、戴口罩外，儘量不要到人潮聚集的公共場合，大型群聚活動應該停辦至少14天，短期雖然可能傷害經濟活動，但跟爆發大規模社區疫情造成的長期傷害相比，算是相對適合的作法。

謝宗學表示，未來幾天還是可能出現本土個案，重要的不是個案數的多寡，而是不明來源的本土個案是否持續出現，這是判斷進入大規模社區疫情的關鍵指標。

19日新增4例本土病例，為案863護理師同住兩名家人、一名同病房護理人員、一名住院病患的外籍看護，目前相關醫院員工隔離人數增至353人。指揮中心指揮官陳時中宣布，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，19、20日會將220名病人外移到專責病房，所有樓層都做管制並全面消毒。

▼部桃累計9人染疫。（圖／記者林振民攝）

▼部桃確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▼謝宗學發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）