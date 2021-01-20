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摩斯女店員染疫！客人怕點餐中鏢　醫「一理由」揭他更危險

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院院內感染擴大，目前已傳到社區，中央流行疫情指揮中心19日宣布新增4例本土病例，其中案865為染疫護理人員家屬，平時在摩斯漢堡桃捷A7店上班，消息傳開後，引起民眾擔憂是否會感染點餐客人。對此，高雄市立小港醫院感控室主任張科認為，相較於摩斯店員染疫，更應該擔心的是環境更為隱密的收容機構，也就是案865的父親（案864）工作的場所。

▲▼部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

▲部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

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指揮中心19日公布新增6例確診，4例本土、2例境外移入，其中本土病例的部分，均為醫院感染事件確診者的個案接觸者，分別為案863護理師的丈夫（案864）、女兒（案865），還有一名工作接觸的護理師（案868），以及一名住院病患的越南籍女看護（案869）。

由於案865是首例速食店員工染疫，她曾在16至18日前往摩斯漢堡桃捷A7店上班，雖然業者已從18日起暫停營業，相關人員也全數隔離、進行進行自主健康管理，店面也全面清潔消毒，但還是讓部分民眾相當擔憂，害怕病毒可能會透過點餐、收銀等行為傳染給客人。

對此，高雄市立小港醫院感控室主任張科向《中國時報》表示，餐廳和醫院都是公共場合，可以洗手的地方很多，也有設置不少酒精供民眾使用，他反而比較擔心案865的父親，也就是案864，因為案864是北部某間收容所的輔導老師，工作環境相對比較隱密，也較難掌控內部的防疫措施落實度，無法保證個案可以全程戴口罩。

▲▼化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▼▲化學兵進駐部桃消毒（上圖），桃捷A7車站也進行全面清潔消毒（下圖）。（圖／記者沈繼昌攝、桃捷提供）

▲▼確診病例案865足跡出沒在桃捷A7站出口處摩斯漢堡，桃捷進行A7車站全面清潔消毒。（圖／桃捷提供）

不過，摩斯漢堡19日發表聲明強調，門市每日定時都會使用漂白水進行消毒，店員也會測量體溫、工作時戴口罩，且不定時進行手部消毒，店內也設有洗手台及除菌酒精供消費者使用，而事發分店已從18日起暫停營業，並進行全面清潔消毒。至於何時恢復營業，目前尚未定案。

而案864工作的某收容所也已做出應對，隔離確診者，取消面對面會客方式，改為線上、電話會客。針對部立桃園醫院的院內群聚事件，林口長庚副院長邱政洵認為，院內發生新冠病毒感染，不是只有飛沫，環境汙染也是重要的傳播源頭，疫情爆發至今超過一年，大部分的人都有戴好口罩，飛沫的部分幾乎能夠封鎖，但環境汙染無所不在，病毒能在物體表面存活好幾天，若沒妥善處理，就可能造成傳染。

邱政洵強調，醫護人員接觸病人後、觸碰電腦前，都要先清潔手部，就是為了避免環境感染，但此次傳播已是第4波傳播，疫情狀況較嚴峻，也已經擴散到社區，附近醫院風險較高，當務之急是全力圍堵。

▼民眾主動送物資到部桃，為醫護人員加油打氣。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

▲▼部桃送暖。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

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