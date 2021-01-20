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武漢「耽誤全球」的3天　半島電視台揭中國隱匿疫情證據

▲武漢萬家宴小區出現發熱病患。（圖／翻攝自中新網）

▲半島電視台播出了武漢封城前，全球耽誤的三天發生了什麼事。圖為武漢封城前的萬家宴場景。（圖／翻攝自中新網）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（ COVID-19）疫情自2019年底爆發至今，已經1年的時間，半島電視台（Al Jazeera）播出了2名中國公民記者，秘密錄下武漢封城前三天的景象，包括阻撓記者報導疫情、當地人被蒙在鼓裡，對於疫情從無動於衷，到一夕之間醫院爆滿，全城各種驚慌失措，最終導致疫情失控擴散全球。

半島電視台播出《耽誤全球的三天》（3 Days That Stopped The World）特別節目，兩名記者楊駿（Yang Jun，化名）、陳偉（Chen Wei，化名）在2020年1月19~22日之間，記錄下疫情如何改變武漢人的生活，由於內容根本無法在中國播放，所以記者將影片交給半島電視台的調查單位，在海外公開播放。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢當地人最初對於疫情，根本無動於衷。（圖／路透社）

記者在1月19日抵達武漢的第一天，當時根本不知道病毒的嚴重性，也尚未確認是否會人傳人，當地居民對於疫情爆發根本不屑一顧，幾乎沒有人戴口罩，認為只是比較嚴重一點的流感，嚴重程度甚至不及2002~2004年之間傳播的SARS，SARS當年在全球造成了800人死亡。

楊駿回憶，「當我剛到達時，人們似乎不害怕病毒，有些人甚至連聽都沒聽過，有攤販主人要求我脫下口罩，認為我顯然是一個過度擔心的外地人，這裡一切都很好」。

然而當時華南市場已經關閉，因為當局正在對病毒的起源進行調查，武漢與北京的官員都沒有提供事情嚴重性的訊息，使得公民全都遭到蒙蔽。

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

▲當他們前往華南海鮮市場時，市場已經關閉，採訪還經常受到阻撓。（圖／CFP）

兩位記者的影像中，還記錄下了當局如何阻撓媒體記者的拍攝，即便是來自北京的官媒，甚至已經在事前得到了武漢媒體事務部門的採訪許可，但是包括在華南海鮮市場還有醫院，警察經常阻撓媒體的拍攝。

楊駿在日記中表示，「我不能自由報導，而且只要是政府參與的行程，我就會不斷遭到跟蹤跟監視，在武漢的進行採訪的3天裡，我經常被警察和醫院的人攔住，這讓我意識到病毒的嚴重性，以及這項採訪的敏感性與困難度，都超越我的想像」。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲他們在武漢採訪時，經常受到警察跟醫護人員的阻撓。（圖／路透社）

在全球被耽誤的三天之後，幾周之內病毒陸續傳播到全國各地，最終遍布世界各大洲，感染了9100萬人。

陳偉在日記中表示，「在中國沒有人敢說武漢是病毒的起源，這裡的人們不再真正談論病毒，就像歷史一樣早已過去，人們對於中國感到非常自豪，以為是全世界唯一控制病毒的國家，但這可能不是事實，可是這就是大多數中國人的感受」。

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