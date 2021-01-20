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社會 社會焦點 保障人權

女友提分手...宮廟理事長載她到祖母墓前下跪　逼脫褲性侵

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北市一名擔任宮廟理事長男子因女友提分手心生不滿，竟帶到荒郊野外逼脫褲子強制性交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名擔任宮廟理事長的陳男因不滿女友想分手，竟開車帶她到北投區磺港溪旁某偏僻處，不管女友拒絕，竟喝令她脫下褲子將生殖器插入嘴裡、下體甚至痛毆。被害人出庭哭泣表示，陳男認定她水性楊花，所以想分手，沒想到被對方帶她到祖母墓地下跪道歉。士林地院依強制性交罪判陳男3年10月徒刑，傷害罪處2月徒刑。

根據判決指出，陳男於2019年9月12日晚間10時許，約女友芳芳（化名）見面談分手，不料竟帶她到北投偏避處要求脫內褲，但遭芳芳拒絕，此時陳男憤怒出手掐芳芳領口將她拉回副駕駛座，甚至將車上鎖門。並且對芳芳喝斥「幹！這麼霸道，妳高興的時候一天兩三次，妳都很高興，妳想甩的時候就這樣」、「今天給我，褲子脫下來！脫！」隔天甚至將芳芳帶到花蓮飯店裡徒手毆打，導致芳芳臉上多處挫傷。

陳男辯稱，當天是約會日而且是芳芳自己主動脫下內褲，並且自願和他發生性行為。陳男辯護律師稱，他們是男女朋友，性交頻率頻繁，當天就是2人外出嬉遊，如果芳芳有討厭或害怕應該要求救。

▼芳芳難過表示自己受到極大汙辱，想拒絕性行為竟遭毆打。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

芳芳出庭聲淚俱下表示，當天就覺得陳男情緒不太好、怪怪的；陳一直要求她上車只好上了車，但卻被載到八里、陳男祖母墓地，甚至要求跪在墓地跟他祖母道歉。陳男還要她指路到芳芳祖父的墓地，不過因天黑找不到路遭芳芳拒絕。隨後她又被陳男載到荒郊野外，陳男要求她將內褲脫下，只穿牛仔褲，陳男拿到內褲後就說「你現在給我」，意思是要叫芳芳跟他發生性行為，並將副駕駛座的椅子打橫，把生殖器放入芳芳嘴巴內，導致她當時很想吐，過沒多久陳男又叫她脫褲子，並將生殖器插入陰道，過程也被摸胸部、親頸部、胸部。

法官勘驗車輛行車紀錄器影像，證實當下芳芳明確拒絕想發生性行為，並就芳芳驗傷結果發現她胸口處確實有擦挫傷，且陳男於警詢時亦坦認對芳芳恫稱「若妳腳不放進車內，就要關車門夾斷妳的腳」，導致芳芳心生恐懼。

士林地院審酌陳男僅為滿足一己私慾，不思理性解決問題，竟以犯罪手段對芳芳為強制性交及傷害犯行，嚴重欠缺對他人性自主權及身體權之尊重，對告訴人身體及心理造成相當之創傷，衡酌他犯後否認犯行，迄今尚未與芳芳道歉及
賠償她損失，犯後態度不佳，依強制性交罪處有期徒刑3年10月；又犯傷害罪，處有期徒刑2月。

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