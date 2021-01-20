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洗烘雙機防疫期助家庭輕鬆換季！海量衣物速洗即乾秒收納　惠而浦除菌節能最佳幫手

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,烘乾,滾筒,衣服。（圖／翻攝自惠而浦官網、YouTube）

▲惠而浦 W Collection洗烘雙機，冷熱水洗衣強效除菌，爆量換季衣物洗加烘超省時。（圖／翻攝自官網）

消費中心／綜合報導

進入秋冬換季，令媽媽們最頭痛的家務事就是洗衣服。尤其是家庭人口眾多的媽媽，過季衣物加上每天換穿的厚重冬衣以及厚重床單棉被等，衣物量超級大，洗衣機容量小得分批洗曬，耗時又費力；冬天天氣濕冷又很難晾乾，擔心衣服曬不乾等於白洗；更佔掉大部分晾衣空間，導致平時換洗衣服累積一大推；冬天晾衣還會讓媽媽們的纖纖雙手變冰好難受，衣服洗曬不完簡直就是一場災難。想打破惡性循環，不妨購入美國原裝進口的惠而浦 W Collection系列滾筒洗衣機和快烘瓦斯型滾筒乾衣機，雙機出動一次解決換季洗衣和晾衣困擾，洗完烘乾就能使用和收納，方便又省力。

大家庭媽媽總是有擔心不完的事，像是秋冬防疫期間洗衣服，能否真的去除可能附著在衣物上的病毒細菌，以及換季時，洗完要收納好一段時間的過季衣物，若是洗不乾淨恐怕會損害織品壽命，還擔心家人之後穿上身會導致皮膚紅癢等，收納前必須確保真的有被洗乾淨！但一次要洗這麼多人的衣服，好怕洗不乾淨？出動具備獨家消毒殺菌行程的惠而浦滾筒洗衣機就能輕鬆解決，惠而浦出示實驗結果，證明經美國Armstrong及台灣Intertek實驗室雙認證，洗衣後能99.9%有效消除金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎菌及生活常見細菌、降低過敏原，讓全家人的衣服和家居床單被套等全都清潔乾淨、穿著使用更放心。

惠而浦滾筒洗衣機系列除了強大除菌功能，還有獨創的洗淨技術，能幫助衣物洗得更乾淨；像是大家庭的媽媽們擁有豐富家事經驗就知道，想去油清汙，熱水往往比冷水更有效；惠而浦的滾筒洗衣機系列獨創冷熱雙管進水技術，能同時注入冷水，並以熱水器直接加熱注入去汙力更強的熱水，不僅加熱效率更快，費用更省！在多段式溫控調節下搭配37種洗程，讓不同衣物達到最佳清潔效果。滾筒洗衣機系列中高規格的蒸氣洗滾筒洗衣機，更具有Steam Clean蒸氣深層洗淨功能，以高溫產生水蒸氣，讓洗劑深入衣物纖維，難洗的汙垢和油漬輕鬆消滅，三種潔淨力讓衣物真正變乾淨。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,烘乾,滾筒,衣服。（圖／翻攝自惠而浦官網、YouTube）

▲獨創的冷熱雙管進水技術，利用溫度能讓衣物徹底清潔，殺菌率實測達99.9%，擁有美台雙認證。（圖／翻攝自惠而浦官網）

要洗一大家子的一整季衣物，洗衣機容量超級重要。惠而浦滾筒洗衣機系列擁有17公斤大容量，更有智慧Load & Go洗劑自動投入設計，可一次存放2L洗劑，自動計算衣量和洗衣模式精準投入，第一步就解除媽媽們對於洗劑少了洗不乾淨、多了擔心殘留致病的煩惱。而且對勤儉持家的大家庭媽媽而言，洗了大量衣物也無需擔心浪費水電，W Collection全系列有金級省水認證、美國能源之星以及經濟部節能標章，能省水省電，荷包當然跟著省下來。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,烘乾,滾筒,衣服。（圖／翻攝自惠而浦官網、YouTube）

▲惠而浦滾筒洗衣機，17 公斤的大容量能輕鬆換洗全家人的衣物，床單被套也不怕洗不乾淨。（圖／翻攝自惠而浦官網）

衣物洗好還不能鬆口氣，最花大家庭媽媽時間和力氣的部分其實是晾衣服，想要衣服快點乾還得看天氣碰運氣，遇上孩子、老公急著討衣服穿，或是親友留宿需要新床單，出門自助烘衣成了不得不做的麻煩事；雖然也有民眾乾脆入手洗脫烘一機，但部分民眾選擇的日韓系洗脫烘一機，衣物可能無法放太多，或是洗脫與烘衣的容量不相等，還有些衣物不能烘乾，這些在丟洗脫烘一機前就要先留意，要不然一不小心把衣服洗壞反而被家人唸、根本吃力不討好。

還有一些日韓系洗脫烘一機品牌，從洗至烘完要4小時以上，身為大家庭媽媽家務繁重，時間分秒必爭、當然要求效率。惠而浦快烘瓦斯型滾筒乾衣機，最快只要20分鐘就能烘乾5公斤衣物，滿足家庭日常烘衣需求；而且具備美國、台灣實驗室認證的99.9%殺菌功能，現在正值防疫期間且空汙日益嚴重，媽媽們都擔憂家人健康，使用惠而浦快烘瓦斯型滾筒乾衣機不僅除塵也能除菌，烘衣機除菌效果比陽光更高效徹底，從此不必在風吹雨淋的日子扛著衣物去自助烘衣，在家就能享受宛如曬過太陽的潔淨衣物。也不必再讓一大堆潮濕衣物侵佔家中空間，惠而浦洗衣機和烘衣機特別設計規格，可上下堆疊放置雙機，用來節省空間，讓媽媽更有空間收納家中雜物；惠而浦更提供雙機修改相同開門方向的服務，而且還不收服務費，堪稱是媽媽貼心救星。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,烘乾,滾筒,衣服。（圖／翻攝自惠而浦官網、YouTube）

▲16公斤的惠而浦快烘瓦斯型滾筒乾衣機，品牌實測5公斤衣物20分鐘就能快烘完成。（圖／翻攝自惠而浦官網、YouTube）

不像他牌冷凝式機種，衣物久放就容易產生異味，惠而浦快烘瓦斯型滾筒乾衣機能讓空氣在機體內外流通，烘衣快，還能降低異味產生。系列中的中高階規格機種，還具備了150分鐘除皺防護以及蒸氣清新除皺功能；長達150分鐘滾筒會自動翻滾衣物，讓衣服不會出現明顯皺痕，媽媽們忙著處理其他家事，或是顧小孩寫功課，一時忘了取出也不擔心衣服互相擠壓變形；蒸氣清新除皺功能，則可快速消除衣服皺痕和油煙味、菸味等，老公應酬後的衣服、孩子身上皺巴巴的衣服都能簡單快速烘一下，還給衣物清新宜人香氣。

常聽到衣服烘完後縮水、變形的慘劇，惠而浦瓦斯型滾筒乾衣機擁有衣物溫濕度精準偵測設計，採用彈性低溫烘衣，能避免過度烘乾、不傷衣料；加上內建新型衣物導流板，寶貝衣物均勻翻滾烘乾，讓烘完的衣物手感蓬鬆舒服。但使用烘衣加熱大量衣服不免讓媽媽們害怕電費爆表，惠而浦瓦斯型滾筒乾衣機同樣經過品牌實測，烘乾5公斤衣物只需要天然氣約1.5元、電費約0.5元，加總共2元，相比插電式乾衣機花費更少，更不必像自助乾衣動輒需數十元成本，榮登省錢最佳幫手，天天烘也不心痛。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,烘乾,滾筒,衣服。（圖／翻攝自惠而浦官網、YouTube）

▲惠而浦快烘瓦斯型滾筒乾衣機可選烘衣溫度，只要符合織品特性，不必擔心傷害衣料，還有150分鐘自動翻滾防皺功能，超級貼心。（圖／翻攝自惠而浦官網）

啟動惠而浦洗乾雙機對付大量換季衣物，讓大家庭媽媽不再覺得洗衣服是苦差事，而是每天期待的生活儀式；而且為了回饋消費者，即日起至2021/2/28（日）止，惠而浦Whirlpool推出「歲末感恩慶 超值好禮買就送」限時活動，期間凡於指定通路購買惠而浦／美泰克滾筒洗衣機、滾筒乾衣機，就能把市值最高2,380元的美國康寧Corelle精緻餐盤組帶回家，新的一年換新家電還能擁有質感新餐具。惠而浦洗乾雙機天天使用也不怕操壞，惠而浦洗乾衣機皆有全機1年、主機板3年及馬達10年之安心保固，讓媽媽們能在濕冷冬天裡輕鬆放心洗烘，全家人則能抱著洗淨又香噴噴的衣服，感受來自媽媽辛苦照顧的滿滿溫暖幸福感。

惠而浦 W Collection系列 滾筒洗衣機：https://www.whirlpool.com.tw/product/washers/front-load-washers
惠而浦 W Collection系列 滾筒乾衣機：https://www.whirlpool.com.tw/product/dryers/front-load-dryers
惠而浦歲末感恩慶：https://www.whirlpool.com.tw/news-page?id=ophjA35WLUW99n164WED
 

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