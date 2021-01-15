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「椅子山」被老公狂嫌！她無奈揭理由　風向一面倒：妳太客氣了

▲「椅子山」被老公狂嫌！她超無奈　妹子們一面倒嫌少：妳太客氣了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人妻曝光自己的衣服椅。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

常有人說「女生房間都有一把椅子」，而且上面不僅堆滿各種衣服、褲子，重點是就算爆滿也不會崩塌。一名人妻傻眼訴苦，因為把衣服掛椅子上，被老公狂念；然而，廣大女性朋友看了她的成果後，反倒覺得放太少，不禁直呼「一張椅子還不夠我疊咧」、「妳這樣算整齊了」。

女網友在爆怨公社表示，「我先生說為什麼衣服都要放椅子上，我真的問號？那些是冬天衣服，我又不出門，也不髒阿，為什麼不能先放椅子上，還說這樣很亂，我就還想穿，不想洗阿。」

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原po不禁哀怨直呼，面對生活習慣的不同，真的很阿雜（內心煩悶），況且那是她的椅子，「管我怎麼放哦？歡迎秀一下妳們的衣服椅，讓我給他看一下，這很正常好嗎？」

另外，原po也透露，當初她有買二次衣的衣架，結果老公還是很有意見，吐槽為什麼要買衣架佔空間，後來因為又生了寶寶，多買衣櫃後，衣架就只能放隔壁房了，所以那些衣服再度放回椅子。

po文引起熱烈迴響，大票女生紛紛回應，「椅子喔？我是沒有啦，都是造山運動，不流汗又沒去哪裡，怎麼可能只穿一次」、「我的椅子不會只放一件，拜託...不然要放哪阿」、「我直接堆床角落」、「我的椅子」、「才一件有什麼好說嘴的」、「不然買椅子幹麻，奇怪耶」、「我椅子、架子都是像聖誕樹」、「還好吧，我老公說要買六張椅子給我，我的是一座大山」、「這種數量，妳是在污辱椅子啊」。

不過，也有人持不同看法，表示「我也不喜歡這樣」、「我也受不了衣服不收好」、「個人習慣不同啦！我也很討厭椅子上有衣服」。

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