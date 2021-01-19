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海基會經貿講座　高長：台商短鏈布局大勢所趨

▲▼東華大學公共行政學系榮譽教授高長主講「2021大陸經濟新情勢與臺商經營布局」。（圖／海基會提供）

▲東華大學公共行政學系榮譽教授高長主講「2021大陸經濟新情勢與台商經營布局」。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

分析今年大陸經濟情勢，東華大學公共行政學系榮譽教授高長19日表示，在後疫情時代，企業須降低單一市場依賴過高的風險，短鏈、多元化供應鏈布局已是大勢所趨。他建議台商可關注大陸「兩新一重」領域和擴大內需、民間消費等重點政策細節，找尋有利商機。

海基會19日舉辦兩岸經貿講座，由秘書長詹志宏主持，有40位大陸台商代表參加座談，高長以「2021大陸經濟新情勢與台商經營布局」為題，發表演講。

▲▼江蘇台商,台商轉型升級,台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸台商積極推動轉型升級，圖為一台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

高長說，在美中貿易戰、COVID-19疫情的雙重影響下，已有部分廠商開始轉移中國大陸的產線與供應鏈。後疫情時代，中國大陸面臨外部環境惡化、潛在的新投資減少、債務危機困擾、消費信心積弱等負面因素，挑戰非常巨大。

他進一步表示，2021年是大陸「十四五規劃」的第一年，中國大陸將重心放在「產業創新」與「科技自主」，強調「雙循環」戰略，產業政策主軸，強調高質量發展、科技自主創新，產業發展重點將放在新基建、建立半導體產業鏈。另外，包括新一代訊息技術產業、生物產業等8大戰略性新興產業，也都是中國大陸的發展重點。

因此，高長建議，台商未來在中國大陸的企業經營與投資，可以關注「兩新一重」，包括新型城鎮化建設、新型基礎設施建設及重大工程建設的實際政策內容有那些項目是可以進行評估的，也建議針對擴大內需、促進民間消費、改善民生福祉等重點政策相關產業細節，進一步理解，找尋自己有把握的有利商機。

高長也提醒台商，在大陸經商要盡可能避免陷入「選邊站」，也要注意中國大陸企業竊取商業機密、惡意挖角人才的問題，必須正派、依法經營，才能讓企業永續經營。

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