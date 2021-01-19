北京大興再添「1+1」　9歲童無症狀仍上學上千師生全隔離

▲北京大興天宮院街道部分社區進行封閉式管理。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

北京大興區昨（18）日新增2名新冠肺炎確診案例，其中1例無症狀者為9歲的孩童，與另一位確診案例為親屬關係。由於這名孩童仍在就學中，北京疾控中心緊急對該名學童所就讀的學校進行管控升級，要求該校1081名師生至17家集中觀察酒店進行隔離措施。

▲大興區確診案例由北京地壇醫院收治。（圖／CFP）

北京市疾控中心副主任龐星火表示，大興區新增的確診案例為63歲的女性，住在天宮院街道融匯社區，為通報確診病例的密切接觸者，經核酸檢測結果為陽性，送醫後，診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

另一起案例為9歲孩童，是上述確診病例之外孫，經核酸檢測為陽性，沒有明顯病徵，因而判定為無症狀者，一同進入北京地壇醫院收治。不過，該名孩童在確診前仍持續上學，因此，大興區也對病例所在學校進行升級管控，該校1081名師生進行集中隔離，轉至17家集中觀察酒店，同步做好健康監測、心理疏導等各項服務保障等措施。

北京大興區自17日起已出現3例確診病例，都出自天宮院街道一帶社區，大興區政府也宣布天宮院街道天宮院社區、天宮院西里社區、天宮院中里社區、天宮院南里社區進行封閉式管理，非小區人員、車輛禁止進入，小區居民「只進不出」，全部居家觀察。