首波限量1萬盒！萊潔最新「斑馬紋」口罩來了　1/23萊爾富搶先賣

▲萊潔推全新斑馬紋醫療口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼粉色豹紋掀起後，萊潔「玩色動物紋系列」又有新色了，這次推出黑白相間的「斑馬紋」醫療口罩，吸睛度十足，限量1萬盒於1月23日上午10時在萊爾富搶先預購，喜歡的朋友絕對不能放過。

▲▼斑馬紋醫療口罩首波限量1萬盒。



萊潔推出最新「斑馬紋」醫療口罩，選用黑、白色相間設計，且特別重新設計黑色斑馬紋線條，加粗了黑色線並拉直了彎曲斑馬紋理增加黑白相間的對稱感，而黑白色系也相對好搭配，新款斑馬紋醫療口罩首波限量1萬盒，1月23日上午10點搶先萊爾富開放預購，陸續也將在家樂福、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康、墊腳石等通路販售。

▲明基推4款「日系和風醫療口罩」。（圖／業者提供）

另，明基健康生活近日也推出「日系和風醫療口罩」，有富士山、經典菊紋、河津櫻、花田物語共4款彩繪口罩，首推超Q的富士山款，小山形搭配白雪帽還有紅色太陽，療癒到不行，還有經典菊紋款，花瓣層層綻放搭配不同顏色，十分好看，即日起4款彩繪口罩正式上市，於明基健康生活官方網站提供販售，也在各大通路陸續上架。

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