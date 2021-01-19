日男搭機「拒戴口罩」...整架飛機緊急迫降！超慘下場曝光

▲樂桃航空2020年因一名男性乘客拒戴口罩，航班被迫緊急降落。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本樂桃航空2020年9月一架從釧路機場飛往關西國際機場的航班內，一名男性乘客不但拒絕戴上口罩，更與空服員及其他乘客發生衝突，甚至導致機組人員受傷，該航班隨即緊急迫降於新瀉機場。經過4個月的調查，大阪府警方19日以妨礙業務與傷害罪等嫌疑逮捕這名任職與某私立大學的男性乘客。

根據《每日新聞》報導，該名34歲的嫌犯任職於某私立大學，他在2020年9月7日下午搭乘樂桃航空的班機由釧路機場飛往關西國際機場。然而在飛行途中該名男子卻違反規定將口罩取下，空服員見狀隨即上前制止，並要求該名男子將口罩戴上，怎知卻遭到拒絕。

該名男子不滿被要求戴上口罩，竟因此與空服人員以及其他乘客發生肢體衝突。由於該名男子的行為已經嚴重妨礙到樂桃執行飛行業務的安全性，該航班隨即在新瀉機場迫降。據悉，當時空服人員的手腕也受到輕傷。

大阪府警方認為，該名男子態度惡劣，且行為嚴重危及到機內乘客的安全，因此19日以妨礙業務與傷害等罪嫌將其逮捕。

另一方面，日本2020年9月也有另一名男性乘客因拒絕戴口罩，在起飛前遭到機長請下飛機。由於佩戴口罩的規定屢次出現糾紛，因此由各航空公司組成的定期航空協會也在官網上明確記載，「如不配合佩戴口罩，將會被拒絕登機。」

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