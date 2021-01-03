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中華郵政助小農！即日起開賣「產地直送番茄」　良心價格曝

▲▼i郵購行銷美濃橙蜜香番茄。（圖／中華郵政提供）

▲i郵購協助行銷美濃橙蜜香番茄。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政自即日起至110年3月20日止，推出美濃橙蜜香番茄禮盒，每盒5台斤原售價600元，產地直送優惠價只要470元（外島恕不遞送），每售出1盒即捐助10元予社團法人高雄市憨兒就業輔導協會、財團法人創世社會福利基金會。

美濃橙蜜香番茄皮薄多汁、果肉厚實，廣受消費者喜愛，近年來已成為美濃地區特色農產品。今年美濃橙蜜香番茄鮮美飽滿，禮盒每盒5台斤原售價600元，產地直送優惠價只要470元（外島恕不遞送）。

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▲▼i郵購行銷美濃橙蜜香番茄。（圖／中華郵政提供）

▲美濃橙蜜香番茄禮盒，每盒5台斤原售價600元，產地直送優惠價只要470元。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，每售出1盒即捐助10元予社團法人高雄市憨兒就業輔導協會、財團法人創世社會福利基金會。民眾可至i郵購關懷農產行銷專區或洽各地郵局代訂購。

為推廣安全農產品生產理念，帶動本土農業發展，中華郵政自103年起，與美濃農會合作，在橙蜜香番茄栽種前，先由農會開班輔導，教導農民施肥管理、安全用藥及建立責任生產觀念。

▲▼i郵購行銷美濃橙蜜香番茄。（圖／中華郵政提供）

▲美濃橙蜜香番茄禮盒，每售出1盒即捐助10元予社團法人高雄市憨兒就業輔導協會、財團法人創世社會福利基金會。（圖／中華郵政提供）

相關產品均具產銷履歷認證，且通過農藥檢測合格，並投保2,000萬元產品責任險，期透過郵局綿密通路協助小農行銷優質農特產品。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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