新竹男臉書買打火機　「業者」來電要他操作ATM...遭詐104萬！

▲刑事局製作反詐騙文宣呼籲民眾小心防範，勿遭詐騙電話欺瞞操作匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局19日對電商平台個資外洩、導致會員被詐騙電話要求解除分期付款方式提出預警。警方表示，近來電商平台疑似有個資外洩的情況，導致民眾接到詐騙電話，刑事局公布部分案例，希望藉此警告民眾切莫上當受騙；刑事局表示，去年12月初北市1名40歲的王姓業務員接到自稱購物平臺客服來電，對方表示因作業疏失，誤將他帳號加入了「超級會員」，因為加入超級會員需要額外付費，所以致電王先生確認是否同意加入。

王先生向對方表明不需要，客服人員說取消會員資格需要透過銀行端，會再請銀行客服人員協助他取消升級、王男稍後接到自稱銀行客服來電，對方請他提供名下所有銀行帳號以便作業。王男心生懷疑，質疑對方是否為銀行客服，對方說可以用來電顯示的電話號碼上網查詢，民眾發現確為銀行客服電話，就相信對方所言，並經對方指示加入LINE帳號以便後續聯繫。

自稱銀行陳主任告知王男，因他銀行帳戶有連動到外幣，須王男將外幣換成新臺幣以證明連動關係，王先生不疑有他，不僅依對方指示將外幣換成新臺幣，並透過網路銀行將名下帳戶金額轉到這位陳主任指定的帳戶。所幸王男後來接獲真的電商來電提醒：小心詐騙集團假冒銀行客服以超級會員、重複扣款等名義，要求民眾採取各式金融操作，王先生才恍然大悟，檢查之前已陸續匯出9筆款項，損失總金額逾新臺幣40萬元。

另名新竹市劉姓技術工在去年10月曾經透過臉書購買一只打火機，於去年12月接到宣稱是業者的來電，首先和劉先生確認他曾在臉書購買打火機，也是同樣被升級為「高級會員」，需支付1萬元的會員費，他照對方所言將款項直接以ATM操作「繳費」功能，1筆就匯出104萬餘元新台幣，經他撥打165反詐騙諮詢專線，才確認自己慘遭詐騙集團毒手損失慘重。

警方提供上述案例作為警示，希望民眾遭遇類似手法接到詐騙電話時，可報警求助或撥打165反詐騙諮詢電話查證，以免淪為詐騙被害人。

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