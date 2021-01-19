新北勞檢15間營造物流業「52項缺失」　3工地1製造業勒令停工

▲新北勞工局長陳瑞嘉率隊啟動春安勞檢，上午查有52項缺失停工4場（圖／勞工局提供）

記者羅婉庭／新北報導

年節將至，為避免因加班趕工而發生職災，新北市政府勞動檢查處即日起啟動營造業、物流業、客運業發動春安勞檢，截至上午共檢查15場次，累計52項缺失，罰鍰金額15萬元，3家營造業、1家製造業勒令停工，後續將要求限期改善。

勞檢局查獲，有3場為營造工地因未設置護欄或安全網，致勞工有墜落的立即危害，另有1場為製造業者使用未經檢查合格固定式起重機，勞檢處均要求以上4家事業單位立即停工。

勞工局長陳瑞嘉19日上午率隊前往新莊，針對國內軸承製造大廠瑞穎公司實施春安專案檢查，初步發現有1項缺失，點檢表未以日紀錄。

陳瑞嘉表示，每年農曆年前，年節用品的需求大增，企業多數為趕工或歲修而忽略相關安全裝備，可能超時工作增加職業災害風險。在趕工加班的情形下，未落實職業安全衛生管理工作將增加勞工職業災害的發生機率；因此，今年仍循往例發動春安勞動檢查，以督促業者設置必要的安全衛生防護設備，同時提醒勞工注意工作安全，以避免職業災害的發生。

勞檢處進一步說明，根據以往職業災害發生的經驗，特別提醒製造業工廠的衝剪機械，應設置安全護圍或護罩等防護裝備，於機器維修或保養時，應確實切斷電源停止運轉並上鎖管制。

另外，年節為採購、宅配高峰，物流業者，應限制貨物的堆置高度，於物料搬運時應以機械代替人力，防止物料倒塌或掉落砸傷勞工；營造業應注意人員的墜落防護，對於有墜落危險的場所應設置護欄或安全網，並置備安全帽、安全帶確實供勞工戴用。

勞檢處表示，加上該期間返鄉及出遊人潮絡繹不絕，乃係客運業的工作高峰，將易使客運駕駛超時工作而造成過勞情形，勞檢處皆會對上開業者實施勞檢，避免危害勞工作業安全。

勞檢處呼籲，雇主應重視安全衛生管理，並設置符合標準的安全設備，同時提升勞工的作業警覺，莫因年節趕工而疏忽工作安全。企盼事業單位能事前做好防範，讓勞雇雙方平安過好年。

▲新北勞工局長陳瑞嘉率隊啟動春安勞檢，上午查有52項缺失停工4場（圖／勞工局提供）