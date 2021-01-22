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海軍夫百萬年薪！20年妻花到「戶頭剩60元」　無性生活竟討墮胎費

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲年薪百萬的海軍士官長給妻子管理財務，戶頭被花到僅剩60元，訴請離婚。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名年薪百萬的海軍士官長阿宗（化名），與妻子小君（化名）結婚近20年，因長期於海上服役，將薪水交給小君處理，不料，戶頭卻被小君花到只剩60元，而小君在長期沒有性生活的情況下，還為了騙錢以「墮胎費」名義向他討錢，再加上小君曾檢舉他私藏軍品，讓他認為婚姻產生裂痕，訴請離婚。日前法院勘驗相關事證後，判准2人離婚，可上訴。

判決指出，阿宗主張，他與小君2001年結婚後，因長期出海工作，便將其信用卡、存摺、印章等物交付小君保管，並處理日常家庭支出，孰料，他於2019年4月3日接到銀行電話，才知道小君竟擅自更改其信用卡聯絡方式，讓他無從了解自己的財務狀況，更發現年薪百萬收入，小君一毛錢都沒幫他存到，讓戶頭餘額僅剩60元。

阿宗提到，他與小君明明已長期無性生活，小君卻突然開口向他討7萬墮胎費，事後才知道小君只是想騙錢，再加上信用卡消費地點遍及全台，小君手機收到的訊息寫著「寶貝我很想妳」，讓他懷疑小君可能外遇，而小君還一度推托該訊息，是姪女曾經交往過的新加坡籍男友欲傳給姪女。

另外，阿宗認為，小君曾向軍方不實檢舉他私藏軍品，要求他向同袍借錢，就連他難得自海外回家，小君也會以工作為由不待在家，讓他認為，自己在婚姻生活的功能，只剩下繳薪資、幫小君借錢等財務事項，幾乎沒有情感上交流，婚姻早已名存實亡，讓他甚感痛苦，決定分居，並訴請離婚。

小君否認指控，也不同意離婚，辯稱阿宗雖年薪百萬，但她平均每個月僅花費5萬餘元，並沒有亂花錢，而信用卡消費紀錄是因為自己要幫別人代購。法官調查刷卡紀錄指出，小君即便做代購，應會有款項進帳，帳戶存款怎麼可能會見底。

另外，法官勘驗相關事證認為，阿宗與小君因為財務管理問題，產生裂痕，再加上檢舉事件，使2人嫌隙加深，審酌後判准離婚，全案仍可上訴。

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