部桃5醫護染疫！　急診醫：未來幾天再有本土病例「不必驚訝」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

衛福部立桃園醫院院內群聚感染擴大，已累計5名醫護確診。兒童感染科醫師謝宗學在臉書上表示，未來幾天如果再出現本土病例，大家也不必太意外或恐懼。對於前衛生署長楊志良的批評說，謝宗學認為，要檢討的是流程，不是個人，這是醫療品質或院內感控最基本的精神。

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▲楊志良。（圖／記者黃軍瑋攝）

謝宗學18日在「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，先是對楊志良的「開除說」表示，不會有人認為發生院內感染事件醫院完全沒有疏失，但這是系統性的問題，不是個人或某幾位醫事人員的問題，要檢討的是流程，不是個人，然而楊志良明確指出要懲處醫師個人，開除一位每天冒著染病風險治療病患的前線醫師，這才是被唾棄的主因。

謝宗學指出，管控流程所追求的是盡量讓院內感染發生的機率極小化，發生率再低絕不會是零，若不幸發生院內感染，流程需要修訂，追求更為極致的成果，基本上是一場沒有止境的追逐競賽，因為發生率永遠不會是零。

對於如今正在擴散的院內感染，謝宗學直言，往後十幾天內，可能陸續還有本土個案出現，不用太意外或恐懼，只要感染源明確，都還屬於可控的範圍。

他接著稱，經過這次院內感染事件，疫情指揮中心也開始重新修訂防疫策略和感控流程，從「系統」層面降低院內感染再次發生的機率，不針對個人，這才是真正面對問題、處理問題的方法。

另外謝宗學也強調，從新冠肺炎疫情爆發至今，台灣能成為世界淨土的原因是不斷隨著疫情變化、聽取各方面建言、再經過專家學者充分討論，擬定適合的處理方法，是動態的調整，絕非一成不變的決策；關關難過關關過，這是台灣過去一年來的寫照，也是未來的風景，「屬於我們的奇蹟將持續發生。」