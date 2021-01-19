部桃1年前治癒首例女台商　今5醫護染疫「無名英雄」陷群聚風暴

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院（簡稱部桃）7天內累計增加5名醫護人員確診，掀起各界正反意見熱議。不過，部立桃園醫院因為鄰近桃園機場，自疫情爆發以來，為台灣守下許多疑似病例，首例確診的女台商也是在該醫院接受治療，16天後成功治癒出院，如今這些「無名英雄」卻陷入院內群聚感染風暴。

▼▲部立桃園醫院5名醫護人員染疫。（圖／記者屠惠剛攝、王譯萱製）

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部立桃園醫院18日再增加一名護理師染疫，她是與案838等人同醫院的護理師，1月12日曾接受採檢，結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因為匡列為案856接觸者，17日再次採檢並於18日確診，這也是自首起醫師染疫後，7天內出現第5名醫護人員確診。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，現階段看起來是環境有病毒，不小心沾到感染，應該先清空並一層一層做消毒，而這幾位發病者應該是在不知情的情況下被感染，加上潛伏期的緣故，才會演變成這樣，但一切都在指揮中心的掌握中，就目前的觀察看來，「散播力並沒有加速」的情況，從接觸後的14天往回推算時間，直到1月28日前都要多加留意。

▲首例確診女台商寫信感謝防疫及醫護人員。（圖／當事人提供）

●首例確診女台商部桃抗疫16天治癒 手寫信讚「在台灣其實很幸福」

其實，台灣新冠肺炎疫情從去年1月通報首例確診至今，即將滿一年，居住於南部50多歲的女台商原本在大陸武漢工作，疫情爆發後因為對當地醫療沒有信心，決定搭機返台，並在2020年1月21日晚間飛抵台灣，由於她有發燒、咳嗽等症狀，一下飛機就直接被送往醫院，經過16天隔離治療，總算戰勝病毒，治癒出院，而幕後的「無名英雄」就是部立桃園醫院的醫護人員們。

女台商康復後，親筆寫信、錄音表達對防疫以及醫護人員的感謝，她在信中提到，「在台灣真的很幸福」，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管署及所有的醫療團隊。

此外，部立桃園醫院因為鄰近桃園機場，也是入境第一關的「重要防線」，至今為台灣守下許多疑似病例，是全台收治最多疑似個案的醫院，2020年9月間與林口長庚、台大醫院一同榮獲「防疫獎章」，如今第一線醫護人員卻陷入院內群聚感染風暴，也掀起各界正反意見熱議。

▲高端新冠疫苗二期臨床啟動。（圖／記者林敬旻攝）

●指揮中心洽購2000萬劑疫苗 高端疫苗最快今年6月供貨300萬劑

由於目前全球疫情仍未趨緩，加上英國、巴西等地陸續發現變種病毒，各國都在力拚研發疫苗。中央流行疫情指揮中心1月6日曾宣布，去年12月30日我國已經洽購新冠疫苗近2000萬劑，包含COVAX約476萬劑、牛津／AZ疫苗1000萬劑，以及另一家仍在洽談中的500萬劑，預期最快今年3月就能供貨，疫苗所需的冷鏈系統也已經展開規劃。

另外，高端疫苗（6547）同日也舉辦新冠肺炎疫苗二期臨床試驗啟動說明會，高端疫苗總經理陳燦堅表示，二期臨床試驗預計招募3700名受試者，最快下週（指1月11日）開始施打，目標今年5至6月完成二期，並在年中提出緊急使用授權（EUA）申請上市，初步供貨300萬劑，並搭配指揮中心進口疫苗提供全民接種。