部桃5確診！台大醫曝SOP檢討原因　接觸染疫者醫護全體居檢

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院7天內累計增加5名醫護人員確診新冠肺炎，外界質疑是否為醫院未做好分艙分流，才會讓2名醫師只是短時間接觸就染疫。對此，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，院內感染與分艙分流無關，但院方確實要檢討SOP，由於病毒可以在環境中存活一段時間，醫護人員比較有可能是在環境中接觸感染。

▲李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

部立桃園醫院18日再增加一名護理師染疫，她是與案838等人同醫院的護理師，1月12日曾接受採檢，結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因為匡列為案856接觸者，17日再次採檢並於18日確診，這也是自首起醫師染疫後，7天內出現第5名醫護人員確診。

至於醫護染疫是否與未落實分艙分流有關，根據《自由時報》報導，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎回應，分艙分流是指保留醫療量能，與院內感染一事沒有關係，但新冠病毒在環境中可以存活一段時間，醫護人員如果沒有先進行手部消毒就觸摸眼口鼻，就有可能染疫，推測應該是環境接觸感染的可能性比較高，建議後續應該改為「同室醫護確診，全體都要居家隔離檢疫」，而院方的SOP也應該要檢討一下。

▼▲部桃5名醫護人員染疫。（圖／記者屠惠剛攝、王譯萱製）

此外，李秉穎18日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，過程中也提到，針對院內感染其實很難追究是飛沫感染或接觸感染，醫護也有拿下口罩吃飯的時候，最重要的是，第一線人員仍要提高警覺，看完任何病例一定要洗手，不要摸口鼻，「你可能打個噴嚏或接觸後，病毒幾小時都還有傳染力，而過敏性鼻炎患者，無意中摸眼睛、摸口鼻，短暫10分鐘的接觸，都有可能會有風險。」。

李秉穎呼籲，最前線的醫療人員要提高警覺，不只是新冠肺炎看診，就連一般病毒也要謹守「勤洗手、戴口罩、禁摸口鼻」。至於院內感染如果持續增加，後續該怎麼處理會比較妥當，他認為，可以採取停止醫療作業的方式，不過，整間醫院封院關閉，會有很多患者需要安排處置，所以指揮中心目前停止作業的只有單一區域的病房。