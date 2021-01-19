施工打牆遭鄰居貼字條！內容讓他震驚「竟不是靠X」　網推爆：羨慕

▲網友做工程收到鄰居寫的紙條，內容讓他讚「第一次遇到這種好鄰居。」（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

居住在公寓大樓碰上有鄰居施工，連日噪音可能會讓人想開罵。一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」透露，他日前在進行施工作業，發現門外被鄰居貼上紙條，原本以為是要抱怨噪音，結果對方不但沒有一句抱怨，甚至非常有禮貌的詢問關於工程的問題，讓他直呼「第一次遇到這種好鄰居！」

原PO在爆廢公社二館表示，他日前在某大樓開始拆除工程，施工第四天時發現門口被貼了紙條，內容寫著「15樓鄰居您好，我是12樓的住戶，由於本人是考生，會長時間在家讀書學習，想詢問何時會有較大的工程噪音，我會在該日期到別處唸書」，沒有一絲抱怨且語氣非常禮貌，甚至還在文末寫上祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看完紙條的內容後，驚訝說，「沒想到竟然不是來靠腰，而是說跟你問工程時間，真的是千金難買的好鄰居啊」、「難得拆除過程中沒有被靠腰，而是提供拆除工程的時間就好，入行多年第一次遇到這種好鄰居」、「你的字很漂亮的，也謝謝你的體諒，祝你考試順利。」

其他網友看了文章後紛紛表示，「有教養又有禮貌的學生，太難得了」、「有時候講話的方式不同，處理起來就是愉快輕鬆」、「這個學生好有禮貌，先了解並且體諒和包容」、「家教真的太棒了，太有禮貌的學生」、「好羨慕喔，我的鄰居只會叫我不要有走路聲。」