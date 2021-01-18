台南水道花園博物館獲捐贈德國製雕花木櫃　讓水道「國際化」再添一樁

▲台南市文資建材銀行，捐贈水道花園博物館1座德國製雕花木櫃，歡迎民眾參觀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館幅員廣闊適合闔家出遊，開園1年來到訪人數已經超過80萬人次，園區保有日本昭和時期規模最大且最完整的自來水設施、加上14座宏偉氣派的英國快濾筒、快濾筒內的白沙更遠從義大利「過鹹水」來台，日前台南市文資建材銀行，還捐贈1座德國製雕花木櫃，讓水道館「國際化」再添一樁。

文化局主秘林韋旭指出，這座秘製雕花木櫃，曾服役於德記洋行，而後輾轉流浪到了建材銀行，經過匠工的巧手修復再重新以嶄新的面貌示眾。用簡約典雅來形容這座木櫃再貼切不過，胡桃木色的基調沉穩洗鍊、兩扇櫥門細膩的歐式雕花，展現出當代職人精湛手藝。博物館將這座木櫃置於販售部的紀念戳章蓋章處，讓到訪遊客在蓋下戳章的同時都能留下回味無窮的美好印記。

林韋旭表示能有這樣的機緣，一切都要感謝文資建材銀行的默默協助；文資建材銀行蒐羅全國各地古蹟建築拆解或修復時所產生的舊建材，重新整理後再度捐贈給其他單位，或是將完全無法修復的建木材重新製作成其他的衍生商品，在這裡木材可以重新獲得生命，「活化」是建材銀行的願景與持續努力的目標。

文化局表示，隨著天文館、化石館、考古館等館舍陸續成立，山區博物館深厚的文化底蘊與觀光魅力，能夠吸引更多的遊客到訪，身為山區博物館聯盟的一員，水道博物館更是不遺餘力，尤其今年榮獲第五屆文化資產保存獎無疑是注入一劑強心劑。未來會持續投入規劃建設，將文資保存的成果融入民眾的日常生活。

經典保養、小資必備