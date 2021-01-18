台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

▲台北市物價、房價高居不下，薪資收入卻逐漸倒退？（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市高物價、高房價壓垮不少青年族群，但仍吸引許多人定居。有網友好奇詢問，是不是薪水有一定水準才會覺得台北不錯？想請益大家住台北的好處在哪？貼文一出，立刻掀起熱議，恰巧國民黨台北市議員游淑慧也在臉書提到此事，指台北市勞工收入倒退回民國100年以前，「台北不再是年輕人的夢想之都」。

原PO以「住台北好不好啊？」在PTT女版發文表示，不管是租房或買房，覺得台北不錯的人，是不是薪水都有一定水準？「不然台北這麼方便，真的蠻想住住看的說，有台北人或生活在台北的要來分享一下嗎？」

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許多鄉民看完紛紛留言，「說直接一點，有錢再來台北市，不然生活起來沒品質可言」、「有錢住台北就很爽，但冬天常常下雨比較討厭」、「覺得不爽的都是中南部北漂仔」、「南北都住過，我承認北部太方便，但買房我會往南部看」、「北部那極度不合理的房價、環境跟氣候真的讓我賭爛到爆」。

▲居住正義問題，引發網友共鳴。（圖／記者張一中攝）

還有人說，「新北好像真的比較好」、「房租12K住得像鬼」、「不考慮花費的話，確實不會想回中南部」、「月薪沒5萬就是難民體驗營，給你參考」、「沒有15000很難找到住到像樣的地方」、「夏天沒風很可怕」、「又濕又冷，擠爆，物價高，中南部有能力找到不錯工作的話，沒必要待台北」。

市議員游淑慧18日在臉書指出，根據內政部統計，台北市過去1年總人數創23年來新低，專家分析是因為台北房價居高不下，讓許多購屋族寧願「脫北」轉往新北市，而其中流失最多的當屬20到39歲青壯人口，流失約2.8萬人。

游淑慧說，台北的問題不只是房價高、物價高，更讓人訝異的是「勞工收入居然倒退嚕到民國100年以前」，民國100年受僱人平均薪酬54萬7千，但民國108年卻倒退至53萬5千，「生活負擔比人家重，收入又在減少，年輕人能不逃出北市嗎？」

▼游淑慧批評，「台北勞工收入倒退9年」。（圖／翻攝自臉書／游淑慧）

對此，根據《中央社》報導，市府回應，人口數之所以創下新低，主要是北市人口密度大，加上軌道發展成熟、共同生活圈逐步形成，購屋選擇可以更彈性，所以人口自然外溢，而現在的「北北基生活圈」未來也可能擴大成「北北基桃」。

根據內政部統計，台北市人口數260萬2418人，全年減少4萬2623人，不僅是27年來人口衰減最多的一年，總人口數也創下1997年以來新低。其中，根據北市民政局資料，遷出人口暴增3萬4000多人，顯示北市「社會增減」比「自然增減」影響力更大。