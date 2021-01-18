上海一正八副市長最新職掌出爐　唯一女性宗明負責涉台事務

▲上海市長龔正在2020年雙城論壇開幕致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者魏有德／綜合報導

上海市政府今（18）日公布一正八副市長最新職掌分配。市長龔正自2020年「雙城論壇」前真除轉正後，疫情防控及市政推動皆有條不紊，廣受外界好評，將繼續以統籌市政為主要職責。此外，唯一的女性副市長宗明，除了分管現階段最重要的商務外貿及醫療衛生區塊，涉台事務也由其負責。

▲上海唯一女性副市長宗明負責涉台事務。（圖／記者宋良義攝）

上海市政府八位副市長經過近一年的調整，已經塵埃落定。被認為是首席副市長的常務副市長陳寅，將負責發展和改革、應急管理、國有資產監督管理、稅務、統計、中國（上海）自由貿易試驗區及臨港新片區建設、人口綜合管理、政府法制、建議提案辦理、政務公開、行政審批改革等工作。協助分管財政、審計工作。

另外七位副市長職掌分配則是，吳清負責經濟和信息化、科學技術、金融、科創中心建設等工作；舒慶兼任市公安局長，負責治安、司法及交通管理；彭沉雷負責農業農村、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、合作交流、信訪、區政、行政學院、人民武裝等工作。

陳群負責教育、民族和宗教事務、體育、知識產權、參事、僑務、文史等工作；湯志平負責住房和城鄉建設管理、規劃和自然資源、水務、交通、綠化和市容管理、生態環境、民防、氣象等工作；陳通負責文化旅遊、市場監督管理、物價、孫宋文管委等工作。

唯一的女性副市長宗明，將負責商務、外資外貿、衛生健康、外事、醫療保障、涉台事務、婦兒委等工作。此外，大陸近年最重要的進口博覽會，則是由陳寅負責，宗明協助。