　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

尪登記後坦白「我有愛滋」！　妻崩潰墮胎上海法院判離

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲上海一宗丈夫隱瞞愛滋病史的撤銷婚姻案件，近日在網路上引起討論。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳政錄／綜合報導

夫婚經營婚姻講求信任，但上海一名江姓被告在與原告李某登記結婚後，才坦白自己「身患愛滋病數年且長期服藥」，導致李女晴天霹靂。在幾經掙扎後，後者決定墮胎並提起訴訟，成為上海首個適用大陸剛生效的《民法典》，完成撤銷婚姻關係的案例。

陸媒《廣州日報》、《021視頻》4日揭露這起上海首例適用《民法典》撤銷婚姻關係案。報導引述上海市閔行區法院通報稱，原告李某與被告江某經人介紹認識後，很快確定戀愛關係，隨即訂婚開始同居。

▲▼結婚證,離婚證。（圖／CFP）

▲大陸新編撰的《民法典》於2021年1月1日生效上路，為民商法重新打下基礎。（圖／CFP）

同居不久後，原告李某便在江某的「不懈努力」下順利懷孕，雙方奉子成婚，沒想到登記不久後，江某終於坦白，自己已經身患愛滋病多年，且長期服藥。江姓被告人堅稱，自己的愛滋病已不再傳播期內，後經檢測李姓女子也未被傳染。

但對於「丈夫」的隱瞞和病史，李女仍無法接受，決定終止妊娠，並向上海閔行法院起訴要求撤銷婚姻。

值得注意的是，按照大陸《婚姻法》規定的可撤銷的情形，愛滋病因「不屬於導致婚姻無效的疾病」，法院審理第一時間認為「不符合」，但後續依照今年1月1日，大陸剛生效的《民法典》1053條規定，「一方患有重大疾病的，應當在結婚登記前如實告知另一方；不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。」

因此，上海法院審理指出，案件存在上述情況，原告可在知情後一年內，向法院起訴要求撤銷婚姻，應予以支持，故依法判決撤銷原被告的婚姻關係。

編纂民法典是中共十八屆四中全會提出的立法任務，內容涉及1200多條條文，為民商法重新打下基礎，經中共全國人大去年5月下旬表決通過後，於2021年1月1日起實施，過往通行的婚姻法、繼承法、民法通則、物權法等9部法律則同步廢止。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
副機師遭爆居家檢疫違規偷跑打高爾夫　華航證實回應了
電費省幾千！媽每天開關熱水器被嫌更容易壞　過來人曝真相
新竹女廁所產子騙血便　警衝現場見「男嬰泡馬桶亡」
富王鴨肉招牌菜曝光！「台中鄉親」力挺：女外送員報警小題大作
回NBA無望？林書豪願意重返北京首鋼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23歲OL「全年無休」猝死！公司冷回：人都是拿命換錢…3招榨乾員工

尪登記後坦白「我有愛滋」！　妻崩潰墮胎上海法院判離

廈門開放「台灣人接種疫苗」　台青：有意願「但會先觀望」

東森房屋：即日起終止與崑山上森地產之商標授權

廈門搶先開放「台灣人施打疫苗」 台協：比照大陸民眾完全免費

人民幣兌美元重返「6.4」時代　創2年半新高

破新高！河北單日暴增44例　石家莊等3縣市啟動戰時狀態

陸研發變種病毒「B.1.1.7」快篩　華大基因稱1小時識別

關東煮掉地上撿起再賣！超商店員竟回：每天都擦地啊…網肉搜灌爆

校長車震被抓包！女老師羞捂臉「褲子鈕扣解開」　現場影片瘋傳

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

23歲OL「全年無休」猝死！公司冷回：人都是拿命換錢…3招榨乾員工

尪登記後坦白「我有愛滋」！　妻崩潰墮胎上海法院判離

廈門開放「台灣人接種疫苗」　台青：有意願「但會先觀望」

東森房屋：即日起終止與崑山上森地產之商標授權

廈門搶先開放「台灣人施打疫苗」 台協：比照大陸民眾完全免費

人民幣兌美元重返「6.4」時代　創2年半新高

破新高！河北單日暴增44例　石家莊等3縣市啟動戰時狀態

陸研發變種病毒「B.1.1.7」快篩　華大基因稱1小時識別

關東煮掉地上撿起再賣！超商店員竟回：每天都擦地啊…網肉搜灌爆

校長車震被抓包！女老師羞捂臉「褲子鈕扣解開」　現場影片瘋傳

台中「王字輩鴨肉店」躺槍！55年老店「北港王」崩潰：拜託停止

客製秋蟹料理CP值超高！中山精緻港點粵菜　還有酥香「炒鴨鬆」

日媒預測火腿新球季先發陣容　王柏融排除在外

獨／違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

北海道巧克力來台首推新年禮盒！「隱藏版口味」選擇困難症必入手

老公虛弱喊「快不能呼吸...！」　她撞見貓肚敷臉笑翻：超想揍下去

被太多粉絲吃豆腐！鄰居親畫「惡橘告示牌」　網看完手癢：更想摸

姓牛屬牛或秀「與牛合照」　國泰萬怡Buffet兩人同行享第二人半價

副機師遭爆居家檢疫違規偷跑打高爾夫　華航證實了！將從重議處

美女鋼琴直播主邀斗內金主回家激戰　監視器全都錄人夫崩潰

大陸熱門新聞

按摩店藏「極樂大木桶」 女店員羞曝功能

人妻被逼去飯局　喝醉吐血畫面曝

校長與老師激情車震！捉姦影片曝

老闆發智慧坐墊！她驚覺被監控

打瞌睡被吵醒！保全持警棍打死外送員

16人聚餐沒付錢！被抓到1句話反問老闆

女老師補課上摩鐵教學！母開門崩潰

沒人催單！外送員卻「淚崩」：怪我來得太晚

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判遭轟

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

關東煮掉地上撿起再賣！超商店員竟回：每天都擦地

更多熱門

相關新聞

陸製Model Y價格跳水便宜64萬

陸製Model Y價格跳水便宜64萬

大陸製特斯拉（Tesla）Model Y電動休旅車近日開賣，Long Range長程版售價339,900人民幣（折合新台幣約147萬）、Performance版為369,900人民幣（約新台幣160萬），開賣當天在10小時即突破10萬張訂單，並傳出在同一天讓當地電動車廠蔚來（NIO）爆出大量退訂，使陸製特斯拉大殺四方。

陸產特斯拉新年大減價　競爭者坐不住

陸產特斯拉新年大減價　競爭者坐不住

陸貪官「抗疫看黃片」　大膽收賄遭檢舉入獄

陸貪官「抗疫看黃片」　大膽收賄遭檢舉入獄

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

王毅談中國外交　列舉六大工作

王毅談中國外交　列舉六大工作

關鍵字：

愛滋病大陸上海民法典閔行

讀者迴響

熱門新聞

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

台南世界蛇王黃國男過世　教育農場熄燈

台中富王態度急轉彎　店家出面了

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面