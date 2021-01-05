尪登記後坦白「我有愛滋」！　妻崩潰墮胎上海法院判離

▲上海一宗丈夫隱瞞愛滋病史的撤銷婚姻案件，近日在網路上引起討論。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳政錄／綜合報導

夫婚經營婚姻講求信任，但上海一名江姓被告在與原告李某登記結婚後，才坦白自己「身患愛滋病數年且長期服藥」，導致李女晴天霹靂。在幾經掙扎後，後者決定墮胎並提起訴訟，成為上海首個適用大陸剛生效的《民法典》，完成撤銷婚姻關係的案例。

陸媒《廣州日報》、《021視頻》4日揭露這起上海首例適用《民法典》撤銷婚姻關係案。報導引述上海市閔行區法院通報稱，原告李某與被告江某經人介紹認識後，很快確定戀愛關係，隨即訂婚開始同居。

▲大陸新編撰的《民法典》於2021年1月1日生效上路，為民商法重新打下基礎。（圖／CFP）

同居不久後，原告李某便在江某的「不懈努力」下順利懷孕，雙方奉子成婚，沒想到登記不久後，江某終於坦白，自己已經身患愛滋病多年，且長期服藥。江姓被告人堅稱，自己的愛滋病已不再傳播期內，後經檢測李姓女子也未被傳染。

但對於「丈夫」的隱瞞和病史，李女仍無法接受，決定終止妊娠，並向上海閔行法院起訴要求撤銷婚姻。

值得注意的是，按照大陸《婚姻法》規定的可撤銷的情形，愛滋病因「不屬於導致婚姻無效的疾病」，法院審理第一時間認為「不符合」，但後續依照今年1月1日，大陸剛生效的《民法典》1053條規定，「一方患有重大疾病的，應當在結婚登記前如實告知另一方；不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。」

因此，上海法院審理指出，案件存在上述情況，原告可在知情後一年內，向法院起訴要求撤銷婚姻，應予以支持，故依法判決撤銷原被告的婚姻關係。

編纂民法典是中共十八屆四中全會提出的立法任務，內容涉及1200多條條文，為民商法重新打下基礎，經中共全國人大去年5月下旬表決通過後，於2021年1月1日起實施，過往通行的婚姻法、繼承法、民法通則、物權法等9部法律則同步廢止。

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