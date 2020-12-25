台南義消林佳慧、許誌瑝、李偉嘉　插管暨CPR+AED競賽自動體外心臟電擊去顫器組特優

▲台南市義消救護中隊隊員林佳慧、許誌瑝、李偉嘉，獲得全國呼吸道插管暨心肺復甦競賽「心肺復甦術組MCPR+LUCAS組」特優殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市義消救護中隊隊員林佳慧、許誌瑝、李偉嘉，參加社團法人中華緊急救護技術員協會第8屆全國呼吸道插管暨心肺復甦競賽「心肺復甦術組MCPR+LUCAS組」，榮獲特優之殊榮。

消防局指出，此次心肺復甦術組報名隊伍共計30組，各縣市組隊成員為來自消防局、醫護人員及一般民眾，競爭相當的激烈。

林佳慧、許誌瑝、李偉嘉等3人希望藉由參加比賽觀摩其他縣市菁英之急救技術，且能磨練自身救護技能，為了能獲取佳績，於賽前1個月即利用假日及工作後晚上的時間編排密集的訓練，才能在眾多參賽隊伍中脫穎而出，獲得亮眼的成績。

消防局李明峯局長表示，義消救護中隊皆來自社會各階層人士，均受過初級救護技術員（EMT-1）以上訓練合格，成立20年來對於消防局第一線到院前緊急救護工作及救護宣導活動不遺餘力，此次組隊參加救護技能評比得到佳績，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力。

黃偉哲市長對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許台南市消防局所屬義消人員能以此為表率，共同守護台南市民生命及財產安全。

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