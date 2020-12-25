　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南義消林佳慧、許誌瑝、李偉嘉　插管暨CPR+AED競賽自動體外心臟電擊去顫器組特優

▲台南市義消救護中隊隊員林佳慧、許誌瑝、李偉嘉，獲得全國呼吸道插管暨心肺復甦競賽「心肺復甦術組MCPR+LUCAS組」特優殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市義消救護中隊隊員林佳慧、許誌瑝、李偉嘉，獲得全國呼吸道插管暨心肺復甦競賽「心肺復甦術組MCPR+LUCAS組」特優殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市義消救護中隊隊員林佳慧、許誌瑝、李偉嘉，參加社團法人中華緊急救護技術員協會第8屆全國呼吸道插管暨心肺復甦競賽「心肺復甦術組MCPR+LUCAS組」，榮獲特優之殊榮。

消防局指出，此次心肺復甦術組報名隊伍共計30組，各縣市組隊成員為來自消防局、醫護人員及一般民眾，競爭相當的激烈。

林佳慧、許誌瑝、李偉嘉等3人希望藉由參加比賽觀摩其他縣市菁英之急救技術，且能磨練自身救護技能，為了能獲取佳績，於賽前1個月即利用假日及工作後晚上的時間編排密集的訓練，才能在眾多參賽隊伍中脫穎而出，獲得亮眼的成績。

消防局李明峯局長表示，義消救護中隊皆來自社會各階層人士，均受過初級救護技術員（EMT-1）以上訓練合格，成立20年來對於消防局第一線到院前緊急救護工作及救護宣導活動不遺餘力，此次組隊參加救護技能評比得到佳績，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力。

黃偉哲市長對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許台南市消防局所屬義消人員能以此為表率，共同守護台南市民生命及財產安全。

PinkLady裸絲無痕蕾絲性感內褲

ET快訊
求處死刑！馬國女大生遭性侵殺害　梁育誌判定高風險再犯
老翁搭公車「不爽車門關太快」　當街出拳扭打女司機
紐籍機師逛過！　南崁好市多「開店變空城」店員苦笑
快訊／再增4例！指揮中心下午2時說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不肖業者非法掩埋斃死雞　嘉縣府嚴逞業者移送法辦

台南義消林佳慧、許誌瑝、李偉嘉　插管暨CPR+AED競賽自動體外心臟電擊去顫器組特優

善心人士捐贈「無刷式多功能切斷機」裝備　提升消防救災效能

2021新北元旦29區同步升旗　板橋主場東奧選手領唱國歌撼全場

錯過最後一班公車！80歲義肢老翁無助拄拐杖　金山警暖心助返家

聖誕平安夜「享」溫馨　金山警友辦事處送上溫暖祝福

新北農業局推惜食餐廳分享　泰式料理格外品美味不減

聖誕平安夜浪漫沾喜氣　新北板橋戶所50對新人結婚

快訊／苗栗仁德護專教官倒臥值班室身亡　死因還待釐清

台南府會雙長啟燈祈福　祝願大步邁向下個光輝10年

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

不肖業者非法掩埋斃死雞　嘉縣府嚴逞業者移送法辦

台南義消林佳慧、許誌瑝、李偉嘉　插管暨CPR+AED競賽自動體外心臟電擊去顫器組特優

善心人士捐贈「無刷式多功能切斷機」裝備　提升消防救災效能

2021新北元旦29區同步升旗　板橋主場東奧選手領唱國歌撼全場

錯過最後一班公車！80歲義肢老翁無助拄拐杖　金山警暖心助返家

聖誕平安夜「享」溫馨　金山警友辦事處送上溫暖祝福

新北農業局推惜食餐廳分享　泰式料理格外品美味不減

聖誕平安夜浪漫沾喜氣　新北板橋戶所50對新人結婚

快訊／苗栗仁德護專教官倒臥值班室身亡　死因還待釐清

台南府會雙長啟燈祈福　祝願大步邁向下個光輝10年

《料理之王》名廚合作賽！阿霞飯店、乾杯主廚親授廚藝

秘密森林開演！南韓檢察總長「復職」成功...法檢內鬥掀高潮

無印良品2020年美妝護膚「熱賣Top 5」　竟連收納箱都入榜

出不了國就到「京町8號」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

平安夜被迫當童工！　「賣火柴的小招財」臭臉營業...2千網友笑翻

搶攻連假商機！藏壽司中山南西店元旦試營運　12/29開放預約

韓職／起亞虎百萬美元簽下王維中前隊友　具5年大聯盟資歷

快訊／檢求處死刑！變態魔梁育誌擄殺馬國女大生　起訴理由曝光　

疫情反覆衝擊經濟復甦　營建業對未來景氣看法不樂觀

《那年花開》胡杏兒宣布懷第三胎！　嗨曝喜訊：聖誕願望成真了

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

仁德教官猝死值班台　死因待釐清

義肢老翁錯過最後一班公車　金山警助返家

張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

善心人士捐贈「無刷式多功能切斷機」裝備

聖誕平安夜　警友辦事處送上溫暖祝福

例行健檢未必揪出病因　客制化健檢才有保障

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

桃園推萬元獎勵　鼓勵中高齡者就業

台南義消林佳慧、許誌瑝、李偉嘉特優

羅東光榮陸橋25日12時開放小車通行

台南府會雙長啟燈祈福

防疫如臨大敵　阿妹跨年台東總動員

士官跳傘「主傘打不開」　4秒高速墜落

更多熱門

相關新聞

台南男沒戴口罩被拒繳費！竟嗆「有15分鐘寬限期」

台南男沒戴口罩被拒繳費！竟嗆「有15分鐘寬限期」

本土案例傳出代表防疫出現破口，全台繃緊神經持續配戴口罩，此舉除了自保之外，也為了不要讓疫情擴散。台南一名民眾日前到電信門市繳費，沒戴口罩被拒絕辦理後竟大嗆「進入八大場所的規定衛生局說有15分鐘的寬限期」，讓不少網友看完氣壞。對此，衛生局表示，他們沒有接獲男子的詢問電話，且防疫法規沒有所謂的寬限時間。

台南府會雙長啟燈祈福

台南府會雙長啟燈祈福

台南頑皮世界環教中心正式啟用

台南頑皮世界環教中心正式啟用

台南市廚餘回收再利用績效優等　

台南市廚餘回收再利用績效優等　

疑到台南依親女兒不成…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！

疑到台南依親女兒不成…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！

關鍵字：

台南義消林佳慧許誌瑝李偉嘉特優

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面