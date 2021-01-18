深夜開贓車撞電桿還帶毒品　竊賊不鳥警：我要找我的手機啦

▲洪姓男子涉及多住宅竊案，因自撞電線桿被枋竂警方查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

劉姓男子駕駛自小客車，行經枋寮鄉德聖路段自撞電線桿，屏東縣枋寮警方獲 報趕往處理，詢問他是否有受傷，他不但不下車，還不停在喃喃自語道：「我要找我的手機啦」，並不停翻副駕駛座，警方查覺有異，立即查詢車籍資料，發現該部車輛為贓車，並在旁邊水溝內找到毒品，帶回偵辦，查出他至少涉及5起竊案，訊後依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

▲作案工具。

日前東海派出所值班員警接獲110勤指中心通報，於枋寮鄉德聖路段發生一起自小客車自撞交通事故，警員洪偉峻隨即到場進行交通疏導協助交通隊處理事故。

洪員在現場看到40歲的劉姓駕駛（住屏東縣林邊鄉），不但不下車接受治療，還不停在車上喃喃自語道：「我要找我的手機啦」並不停翻找副駕駛座上的物品，懷疑不單純，經查詢發現是部贓車，隨即通報支援，在場戒護，並在駕駛座旁地面看到疑似吸食毒品安非他命的工具。

到場的所長藍清輝隨即在不遠處水溝旁發現2包疑似安非他命毒品，並在車內找到一堆疑似贓物及作案工具，立即帶回派出所，並向上陳報並會同偵查隊擴大偵辦。

警訊時，他坦承駕車在林邊、佳冬、新埤、枋寮鄉等行竊，部分贓物放置在車上，警方已查出他至少涉案5起住宅竊盜，呼籲民眾若家內有失竊的物品可至枋寮分局東海派出所認領（聯絡電話：08-8712920）。

分局長簡彥匡表示，年關將屆，宵小伺機蠢動，警方將持續動員警力積極偵辦毒品及住宅竊盜案，展現政府維護治安決心，讓全民安居樂業。

▲Her今天推出「innisfree綠茶籽精華液套組」綠茶籽精華80ml＋綠茶籽保濕調理液200ml原價1200元，特價888元