寒流冷颼颼瑪家低溫不到10度　警結合志工、議員捐物資

▲內埔警分局瑪家駐所副所長連秋和、警員陳仁傑結合志工、議員陸月嬌共同幫助山區弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流一波波來襲，屏東縣瑪家鄉山區低溫不到10度，對於弱勢家庭來說，可謂艱困的挑戰。能使轄區弱勢家庭度過寒冬，內埔警分局瑪家分駐所員警結合志工，及在地熱心的陸月嬌議員，前往轄區獨居長者及貧病家庭發放毛毯及乾糧等民生物資，在酷寒嚴冬，注入一股暖流。

▲▼瑪家所員警偕同志工、陸月嬌捐贈物質。

寒流一波波來襲，原鄉的瑪家鄉山區溫度低於10度，分駐所副所長連秋和、警員陳仁傑勤務中發現山區弱勢家庭生活面臨嚴峻挑戰，結合志工，並邀請陸月嬌議員有錢出錢有力出力，共襄盛舉，前往訪視這些弱勢家庭，發送物資，叮嚀寒流期間注意保暖，讓他們備感窩心，並深獲部落族人們讚許。

分局長蔡耀順肯定瑪家所員警於寒冬中，能利用社會資源，結合地方善心人士辦理物資捐助，期盼發揮拋磚引玉作用，有更多社會善心人加入關懷社會弱勢家庭行列，讓他們感受到社會的溫暖。

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