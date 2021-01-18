他捧90萬鈔票遭強風吹散！騎士俯身狂撿10萬快閃...貪心畫面曝

記者陳崑福／屏東報導

屏東市吳姓男子駕駛自小客車，捧著90多萬工程款下車，不料卻被突來一陣強風吹散，多位路過熱心民眾幫忙撿款還給失主，其中徐姓男子撿了10多萬元離去，失主清點數量發現短少，向警方報案，警方調閱監視器循線將徐傳緝到案，警訊時，他坦承不該一時起了貪念，訊後依侵占罪嫌函送法辦。

▲屏東市徐姓男子涉嫌「撿」大鈔，被警方查獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼崇蘭所長邱銘發說明案情、追回千元大鈔。

警方調查，1月11日下午17時47分許，吳姓男子駕駛自小客車至位於屏東市廣東路住家前停車，下車後手捧著新台幣90餘萬元工程款下車後，突遇一陣強風，將手中大鈔吹散散落一地。

當時有多名熱心民眾隨即下車幫忙撿拾馬路上大鈔，其中一名騎乘重機車男子徐姓男子行經該處，撿拾馬路上大鈔十餘萬後隨即駕車離去。

被害人於16日清點相關損失後隨即向警方報案後，警方除依規定受理開立報案三聯單並隨即調閱周遭監視器清查發現徐嫌涉有重嫌，並於17日下午17時將他查緝到案，經詢問徐嫌坦承侵占上述遺失款項，訊後依侵占遺失物罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

屏東警分局呼籲民眾，若有發現遺失物請送至附近派出所，勿因一時貪念而觸法。