北京大興200日零確診破功　染疫社區封閉3000戶緊急核檢

▲北京大興出現2例新冠肺炎確診病例。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京昨（17）日新增2名新冠肺炎本土病例，均住在大興區，這也是大興區200日來首次發現確診案例，成為北京自去年12月中爆發疫情以來，第4個城區發生疫情。確診的兩例分別為63歲的女性及46歲的男性，住在同一個社區，其中，這名男性因出京需求，自行前往醫院核酸檢測驗出陽性，兩人皆為輕症。

▲北京大興染疫社區進行封閉式管理。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，大興區天宮院街道金融街融匯小區居民趙先生17日手機彈出一條消息，內容為「各位居民，請大家立即居家，不得出自家門，不得在小區內走動。」緊接著，社區大門便貼上封條，進行封閉式管理。

▲大興區部分街道及城鎮開始排查與染疫人員密切接觸者。（圖／路透）

趙先生表示，醫務人員自17日中午起陸續趕到，下午3點開始，居民陸續進行核酸檢測，「我們小區比較大，有大概3000戶居民，到7點基本上結束了，直到夜裡10點，居委會工作人員還在群里喊，讓沒檢測的趕快去，真不容易。」

據了解，大興區林校路、興豐、觀音寺等多個街道以及龐各莊、採育、亦莊等鎮，正緊急排查近14天以來去過天宮院街道金融街融匯小區的人員，此外，部分街道和鎮已開始組織市民進行新一輪核酸檢測。