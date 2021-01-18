安卓手機價格追上蘋果！他直言：不能接受...網兩派戰翻

▲安卓手機以往的價格都比蘋果還低，因此也有不少擁護者。（圖／記者邱倢芯攝）



實習記者周依儒／綜合報導

安卓（Android）和iOS兩系統各有各的擁護者，不過在價格方面，蘋果手機一直以來偏高，安卓系統的手機即使是旗艦機，也會比蘋果便宜至少一萬多元，不過日前三星推出的S21 Ultra 512g的價位竟然也高達4萬多元，價格直逼iPhone目前的最高階款i12 pro max 512g的4,8400元，引發不少網友討論。

原PO在PTT上發文指出，以往iPhone的價格大概都會比同期的安卓旗艦機頂價再多一萬多塊，但沒想到這次三星出的旗艦機款S21 Ultra 512g價格竟然高達4萬元，和iPhone 12 pro max 512g的價位差不多，自己實在不太能接受，因此想問問網友怎麼看待安卓手機價格直逼蘋果。

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▲原PO坦言不能接受。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友表示認同，「沒蘋果的命得了蘋果的病」、「反正三星敢這樣開價 ，有賺頭就繼續啊」、「沒用台積晶片還敢賣這麼貴」、「蘋果至少是自己的OS，三星有什麼可以賣這麼貴」、「安卓手機買超過兩萬的，我就覺得超盤了」、「三星就喜歡綁贈品抬高售價啊，反正星粉很吃這套」、「iphone賣超過四萬，營收還是能當主力，安卓賣超過4萬，根本只是技術展示」、「蘋果開價都沒三星這麼搖擺」、「低價又打不贏中國品牌，乾脆逆向操作賣貴一點」。

▲iPhone 12 pro max 512g定價為48400。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）



不過也有一派網友認為三星的產品開價和蘋果一樣並沒什麼，「做面子的，真正獲利不在上面」、「不能接受你還有其他選擇，除非你平行時空安卓只剩下三星這個品牌」、「一個規格值得4萬，一個信仰值4萬」、「高價的應該是摺疊機吧，印象中只有這款比較貴」、「 Ultra這個等級的超大杯本就只是技術火力展示，他不會是真正的銷量擔當，下面兩隻才是，跟蘋果的玩法比它就是把所有最頂級的硬件全部整上了，但是三星的問題是喜歡把預購禮灌在裡面，常常上市過兩星期，以後就開始跳了，所以通常這種價格看看就好，目前看下來上市過一個月才是他本來應該有的價格」。

▲三星S21 Ultra 512g官網價格為43900。（圖／翻攝自PTT）



據了解，根據官網價格，三星S21 Ultra 512g目前空機價格為4,3900元，倘若在優惠期間預購可享多樣贈品禮，包括藍芽耳機、 YouTube Preium 免費試用 4 個月等。