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公主女早餐店面試「連3次放鳥」　竟狂罵店員：和富毛鴨肉一樣

▲台中三喜蛋餅。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

▲台中三喜蛋餅。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

記者李忠憲／台中報導

台中人氣早餐「三喜蛋餅」，日前因一名應徵陳姓女子爆氣發文，指稱對方三次通知面試未到，第四次不理會竟電話兇員工，形容店家是「富毛（指富王）鴨肉店」，還在Google評論給1顆星負評。老闆氣到公開事件始末並報警怒告，網友也給五顆星聲援，而陳女的評論已悄悄刪除。

一中商圈人氣早餐「三喜蛋餅」日前來了一位應徵工作的陳姓女子，連續三次遞履歷要求面試，自己竟爽約。她第四次再遞履歷，秦姓老闆不想考慮她沒回覆，陳女竟在商家網路評論給１顆星負評。

陳女在文中以「給一顆星都多了太多」開頭，她寫到，她光顧過覺得好吃想進店（應徵員工），頭兩次因「私因」取消，第三次純屬「不慎錯漏」，第四次投遞卻石沉大海，等不到消息，員工只回「老闆沒空」、「等待」。

▲一名女子求職不成，跑到Google評論大罵。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

她認為，就算應徵進去也未必是好事，她很生氣，因為這跟「富毛鴨肉店」相近無幾。「經營者最基礎是和氣生財，生意好是貴店之幸，但驕矜必敗，似乎是貴店的未來」等語。

三喜蛋餅蘇老闆得知後，1月11日在臉書粉專怒發文，自嘲「2021遇到最扯的事，今年應該是我拿冠軍！」他描述，連三次請陳女來面試「有理由」未到，第四次沒通知她來，她多次打電話找老闆找不到竟兇店員，還說要宣傳讓人家知道三喜多惡劣。

他心想，怕我不在時員工受到牽連，只好到派出所報案，先以《社維法》辦她，反正她不要再騷擾本店就好。結果對方竟不放棄，在Google評論亂寫一通，「公然鬼扯」，他必須捍衛本店清白，只好公佈出來，並列出「十點聲明」，以防止「有心人士」無限制造謠！

▲一名女子求職不成，跑到Google評論大罵。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

蘇老闆文末也說，他想問問，「一個求職者的騷擾跟富王有什麼關係」，他「請警察勸你，不要再亂我就不會告你，結果你還是......」，那就成全你，讓本店法顧陪你玩，也付上控告妨害名譽的報案三聯單。

記者上三喜評論，目前共獲4.2顆星，已找不到陳女的一星評論，但不少網友紛紛上去留五顆星評價，肯定店家，並說老闆加油。有人說，「謝謝陳小姐廣告，感覺不錯吃」、「有捍衛員工的好老闆為食物美味加分不少，有去台中一定光顧」、「陳阿姨，我滑滑滑進買蛋餅，還跟老闆合照喔」、「陳大姐，我收到三喜的面試通知了，你加油嘿！」、「為了奇葩的求職者來評五顆星」。

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