　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸出現詭異「掉漆蔥」　紙巾擦3下竟被「染成藍色！」

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省一處菜市場上周被爆料出現大批「掉漆蔥」，有消費者拿起紙巾在蔥的表面擦拭了3下，紙就被染成詭異的藍色。事件曝光後，當地官方介入調查，發現「掉漆蔥」來自雲南省，是因為噴灑了俗稱「藍礬」的保鮮殺菌劑，才會發生「掉漆」情況，目前有疑慮的「掉漆蔥」都已經被下架銷毀。

▲▼陸出現詭異「掉漆蔥」　衛生紙擦3下竟被「染成藍色！」。（圖／翻攝微博）

▲紙巾擦過蔥之後，被染成詭異藍綠色。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，發現「掉漆蔥」的是一名貴州民眾，她在自家附近的市場隨便買了幾把蔥，回家後泡在水中清洗，但沒想到才泡沒多久，蔥竟然開始褪色，拿起紙巾擦拭之後，更是直接「掉漆」，紙巾則被染成了藍色。

▲▼陸出現詭異「掉漆蔥」　衛生紙擦3下竟被「染成藍色！」。（圖／翻攝微博）

事件曝光後，市場監督管理部門的工作人員立即介入調查，發現「掉漆蔥」的產地為雲南，且在雲南昆明的市場上也大量販售。昆明的市場監督管理部門獲報後，也隨即對農貿市場、超市展開抽查，並從4640個點位中，找到了超過1400公斤的「掉漆蔥」，目前已全部下架封存。

經過檢驗，「掉漆蔥」會出現詭異的藍綠色，是因為使用了俗稱「藍礬」的硫酸銅，一種經常被用於農產品的殺菌保鮮劑，若長期過量食用可能對人體造成危害。

目前，昆明市市場監督管理局已經向大理州市場監督管理局、紅河州市場監督管理局發出信息通報，並要求各縣區市場監管部門對存在食品安全隱患的「掉漆蔥」進行無害化銷毀，對相關市場方進行約談，強化市場方主體責任，嚴禁感觀異常的掉色問題蔥進入市場。

▲▼陸出現詭異「掉漆蔥」　衛生紙擦3下竟被「染成藍色！」。（圖／翻攝微博）

ET快訊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180
今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

1傳102人「超級毒王」抓到了！無症狀趴趴走6天　引爆當地群體感染

金礦場爆炸工人遭埋…7天後繩子動了！井下傳紙條「22人全活著」

謊報被抓包！河北病毒檢測「報告全陰性」　3天後重採樣GG了

他站車頂狂甩仙女棒　火花「螺旋式」噴濺...下秒悲劇：賠慘了

學網紅鏟雪「520」　他深思後挖出「250」　網笑：這是心底話　

超罕見！　「世界唯一」白色大貓熊曝光

「荊軻刺秦王」發生地在這　陝西發現秦政務大殿遺址

立志當電競高手！　每日12H爽打電動...學員下場GG了

吉林出現「1傳102」超級傳播者　官方備6881床位集中收治患者

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

1傳102人「超級毒王」抓到了！無症狀趴趴走6天　引爆當地群體感染

金礦場爆炸工人遭埋…7天後繩子動了！井下傳紙條「22人全活著」

謊報被抓包！河北病毒檢測「報告全陰性」　3天後重採樣GG了

他站車頂狂甩仙女棒　火花「螺旋式」噴濺...下秒悲劇：賠慘了

學網紅鏟雪「520」　他深思後挖出「250」　網笑：這是心底話　

超罕見！　「世界唯一」白色大貓熊曝光

「荊軻刺秦王」發生地在這　陝西發現秦政務大殿遺址

立志當電競高手！　每日12H爽打電動...學員下場GG了

吉林出現「1傳102」超級傳播者　官方備6881床位集中收治患者

美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

「價值觀不同」是分手最大主因！2個關鍵為彼此關係搭起緊密橋樑

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

天冷為什麼特別容易便秘？　9大原因曝光　不是多吃菜就好

《全明星運動會》第2季名單瘋傳！　炎亞綸被點名「與三立破冰了」

唐綺陽運勢／天秤脫單不遠了「放輕鬆」1招激增桃花！雙魚有正財運

巴哥犬飛撲跳水「想游泳」　主人傻眼：當我衝浪板？

大陸熱門新聞

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

金礦場爆炸工人遭埋！7天後繩子動了

河北病毒檢測報告全陰性　重採樣GG了

陸「全民新冠檢測」抓到潛逃21年殺人犯！

電動車標榜快速充電「續航1000公里」 專家打臉：一定是騙子

藏族陽光男孩抽煙！　「不煙不酒」人設崩塌150萬粉哭了

世界唯一白色大貓熊曝光

天天12H爽打電動　「以毒攻毒」下場GG了

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢全結了

他站車頂甩仙女棒　下秒悲劇：賠慘了

「荊軻刺秦王」發生地在這 陝西發現秦政務大殿遺址

吉林「超級傳播者」1傳143人！養生館講課送雞蛋惹禍

嬰兒變大頭娃娃！抑菌霜確認含激素

更多熱門

相關新聞

高溫警戒小心中暑！主廚授「辣味口水雞」提升食慾

高溫警戒小心中暑！主廚授「辣味口水雞」提升食慾

夏季天氣炎熱，一走出門就滿身大汗，氣象局今（13）日發布高溫燈號警戒，其中，台北中午高溫已飆至38.9度，創下歷年來7月最熱紀錄，不少需要在室外工作的民眾，被晒得頭暈眼花、影響食慾，新陳代謝也隨之變慢，吃進去的食物不易消化，造成「夏季肥」。但其實透過吃辛香料能提生食慾、刺激味覺，更能利用它富含的營養素促進新陳代謝、排水減脂。

陳朝源　要讓故鄉青蔥打出品牌

陳朝源　要讓故鄉青蔥打出品牌

「吃肉不吃蒜、香味少一半」！醫曝大蒜9大好處

「吃肉不吃蒜、香味少一半」！醫曝大蒜9大好處

醫教你煮「蔥白粥」去寒：頭痛、鼻塞一次解

醫教你煮「蔥白粥」去寒：頭痛、鼻塞一次解

2大特徵分辨青蔥、青蒜　專家解析營養成分！

2大特徵分辨青蔥、青蒜　專家解析營養成分！

關鍵字：

掉漆蔥掉色蔥

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面