陸出現詭異「掉漆蔥」　紙巾擦3下竟被「染成藍色！」

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省一處菜市場上周被爆料出現大批「掉漆蔥」，有消費者拿起紙巾在蔥的表面擦拭了3下，紙就被染成詭異的藍色。事件曝光後，當地官方介入調查，發現「掉漆蔥」來自雲南省，是因為噴灑了俗稱「藍礬」的保鮮殺菌劑，才會發生「掉漆」情況，目前有疑慮的「掉漆蔥」都已經被下架銷毀。

▲紙巾擦過蔥之後，被染成詭異藍綠色。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，發現「掉漆蔥」的是一名貴州民眾，她在自家附近的市場隨便買了幾把蔥，回家後泡在水中清洗，但沒想到才泡沒多久，蔥竟然開始褪色，拿起紙巾擦拭之後，更是直接「掉漆」，紙巾則被染成了藍色。

事件曝光後，市場監督管理部門的工作人員立即介入調查，發現「掉漆蔥」的產地為雲南，且在雲南昆明的市場上也大量販售。昆明的市場監督管理部門獲報後，也隨即對農貿市場、超市展開抽查，並從4640個點位中，找到了超過1400公斤的「掉漆蔥」，目前已全部下架封存。

經過檢驗，「掉漆蔥」會出現詭異的藍綠色，是因為使用了俗稱「藍礬」的硫酸銅，一種經常被用於農產品的殺菌保鮮劑，若長期過量食用可能對人體造成危害。

目前，昆明市市場監督管理局已經向大理州市場監督管理局、紅河州市場監督管理局發出信息通報，並要求各縣區市場監管部門對存在食品安全隱患的「掉漆蔥」進行無害化銷毀，對相關市場方進行約談，強化市場方主體責任，嚴禁感觀異常的掉色問題蔥進入市場。