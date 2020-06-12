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屏東青農聯誼會長陳朝源　要讓故鄉青蔥打出品牌

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▲士官退伍的屏東市歸來青農聯誼會長陳朝源，要讓故鄉青蔥打出品牌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲士官退伍的屏東市歸來青農聯誼會長陳朝源，要讓故鄉青蔥打出品牌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

擔任屏東青農聯誼會會長的歸來青農陳朝源，8年前士官役退伍後即留在家鄉，和長輩種蔥、豆薯及牛蒡，俗稱的「歸來三寶」，其中6分地的青蔥，安全用藥、辛辣有勁，供應餐廳及市場，讓消費者感到相當有味。

35歲的陳朝源參加過屏東縣府政府舉辦的燕南飛及屏東農業大學，他從小在鄉村長大，對於種田不陌生，退伍後有些同袍到都市發展，他選擇留在最熟悉的農村打拚。

陳朝源看到家鄉產業逐漸走下坡，尤其是青蔥，雖然很多人知道歸來種青蔥，但一直沒有打出響亮的品牌，所以他極力希望創造「歸來蔥」的知名度，也是他當會長的使命感。

他說，青蔥分為北蔥和四季蔥，夏季生產北蔥，冬季適合四季蔥，屏東氣候及環境一年都可收成，最近下大雨影響採收期，所幸後續管理得宜，青蔥已恢復生機。

他指出，前天採收的青蔥經清洗整理，隔天一早送到和生市場販售，綠色葉片及葉柄稱「青蔥」，葉鞘一層層包覆著埋在土中稱「蔥白」，青蔥及蔥白明顯的對比，而且蔥香陣陣，總讓人想起蔥油餅。

去年起擔任青農聯誼會長，更有責任堅守農業，而歸來蔥品質最好，氣味最嗆，最受消費者喜愛。

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