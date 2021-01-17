網討「雞排祭品文」　陳柏惟：不會拿高中聯考答案去填大學考卷



▲台灣基進黨立委陳柏惟談「罷王」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

繼桃園市議員王浩宇遭罷免後，緊接著就是罷免高雄市議員黃捷的投票，有網友翻出陳柏惟2019年的祭品文，如果他、王浩宇、黃捷三人都罷免成功，就請全台灣人吃雞排。對此，陳柏惟說：「不會拿高中聯考的答案去回答大學期末考的考卷，2019年大家知道時空背景不一樣。」

民進黨桃園市議員王浩宇罷免過關，成為史上首位被罷免的六都市議員，不過有網友發現，台灣基進立委陳柏惟在2年多前曾發文表示，如果王浩宇、自己與高雄市議員黃捷都被罷免，那他就要請全台灣人吃雞排，如今該則貼文引發不少網友「朝聖」。

陳柏惟17日表示：「大家都會有怨氣，當然要一個出口，藍營獲得久違的勝利，讓他們反省一下，我想也不是壞事，我不會特別針對這件事情跟他們答嘴鼓，事實上，我們不會拿高中聯考的答案去回答大學期末考的考卷，2019年大家知道時空背景不一樣，當時是由一群人在拱說要罷免我，他們忽略了，我當時根本連公職的身分都沒有。」





▲台灣基進立委陳柏惟針對雞排祭品文回應時空背景不同。（圖／記者洪靖宜翻攝）

他強調，每次的罷免要都知道留下了什麼，罷免韓國瑜是因為他講的跟做的不一樣，對高雄市政的承諾沒有兌現，陳柏惟說：「那像我跟黃捷不管是在公督盟，或是市民團體選出來都是有在做事，出席率百分之百的民意代表，你們如果選擇把我們罷免的話，是表示說我們會換上更好的人，或你們滿意現在的社會現況，那讓少數的聲音消失真的對民主的社會好嗎？我想這個是民眾需要去思考事情。」

談到黃捷，由於黃捷一聽到陳柏惟之前發的祭品文，立刻將問題反拋回陳柏惟，是否會覺得是在切割？陳說：「不會啦，年輕的議員立委、民代本來就都保持高度的聯絡，當時剛好我們三個在前後的時段錄影，在走廊上遇到，王浩宇就說我們來拍張照，你很難去想到說，兩年後的今天，不過她這樣子講或許還是對即將而來的罷免會有些擔心啦。」

針對前立委顏寬恒被問及罷免陳柏惟的想法時，指出一切尊重民意；陳柏惟強調之前掃街和顏的擁抱都是真心的，會跟對方請教許多意見，從頭到尾他強調，自己針對的是國民黨這個政黨，從來沒有針對過個人。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】



黃捷還沒連絡上王浩宇！自身難保勤跑基層...曝下一步「火力全開」

高雄「哭哭哥」強擄買麵女！快給500載我去找阿姨 她給400抓狂了



