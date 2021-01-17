寶島魅力無法擋！台灣今年又入選「全球前50打卡熱點」：充滿驚奇

▲台灣入選今年度全球50大IG打卡熱點，圖為台北松山饒河街夜市。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

知名國際旅遊網站《Big 7 Travel》於13日公佈「2021年度全球IG打卡拍照50大熱點」（Most Instagrammable Places），令人眼睛為之一亮的是，台灣今年再度榮登名單之內，拿下排行第17名的佳績。該網站高度評價台灣，認為台灣對Instagram用戶來說是個具有無限吸引力、魅力無窮的地方。

台灣今年再度進入榜單之內，且成績從上一年度的第32名擠進前20名之內，奪下第17名。

該網站分析，台灣無論是人口密度高的繁華城市、亦或是悠閒且充滿生機的鄉間小鎮，皆十分吸引IG用戶的注意，尤其是故宮博物館與隱藏鄉間的茶館，如此具有高度魅力的地方，在每一處都能發現無法想像的樂趣，像是高雄的捷運站與鄉村，便充滿文化底蘊與個人色彩，而阿里山可觀賞日出。

該網站表示，這份名單主要是透過分析各國與各景點在Instagram上的關鍵字hashtag標籤（即主題標籤）數量、調查用戶打卡地點，並綜合團隊內的意見來得出評選結論。今年排行第一的日本東京就有高達5300多萬個hashtag。

該網站透露，其實自從2020年薪固肺炎疫情在全球爆發後，各國相繼實施限制、甚至禁止一般旅客入境，只為展開防疫工作，以求早日揮去疫情陰霾，此舉連帶使全球觀光業受到史無前例的重創，由於不少UG用戶皆盼望早日恢復日常生活，實現出國旅遊計畫與夢想，因此這些打卡熱點比平常更具吸引力。

此次排行前10名的IG打卡熱點依序為日本東京、菲律賓、法國巴黎、美國紐約、土耳其伊斯坦堡、阿聯國杜拜、古巴哈瓦那、澳洲雪梨、英國倫敦、美國芝加哥，而在亞洲國家與地區中，新加坡排第11名、香港排第15名、印尼雅加達排第27名、南韓首爾排第33名、越南會安排第41名、泰國普吉島排第48名。

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