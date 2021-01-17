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媽確診7採陽！　他曝「一家隔離康復過程」：真的慘到不行

記者陳俊宏／綜合報導

北部某醫院再增一名20多歲護理師染疫（案852），為染疫醫師（案838）接觸者，而她的爸爸和哥哥有流鼻水症狀，目前住院隔離。對此，一名網友16日深夜分享媽媽曾確診如今已康復的經驗，呼籲「整天扯後腿獵巫，對於控制疫情不但一點幫助也沒有，況且也只會繼續製造對立而已。」他強調，醫護人員也是照顧病患才染疫，「到底有什麼好責怪的，難道要叫那些醫護都罷工嗎？」

▲▼醫院,病房。（圖／取自Pixabay）

▲原PO說，媽媽採檢快7次都陽性，前前後後住院40幾天才三採陰出院。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

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原PO在PTT寫道，其實有警覺性這點很好，但真的也不用過度恐慌，「拿我家當例子，我們家去年一整年過得超不平穩，我媽算是確診者元老級案例，因為父親生病關係需要陪病而染疫，也是在北部某醫院住了很長一段時間才出院。出院的時候，照顧的護理師還跟她合照了一張。」

原PO表示，媽媽甚至採檢快7次都陽性，前前後後住院40幾天才三採陰出院，現在身體一切健康也沒什麼後遺症，不幸中的大幸，「而當時我在家中隔離，也是有咳嗽流鼻水的時候抖到不行，心中壓力也是很大，深怕自己是不是真的也染疫了，影響到公司的同事跟身邊的朋友。前前後後也被插了二次鼻子，都是陰性。」

原PO指出，他和父親在家中隔離的過程中，父親出院後病情突惡化，在家中吐血，急忙打電話給公所或得許可後，才開車載爸爸到醫院急診，後來還開刀，等於爸媽同時在醫院，一個手術住院，一個確診隔離，那時整個家真的是慘到不行。

▼原PO呼籲，口罩戴好、落實消毒、盡量避免去人口密集的室內空間。（示意圖／記者許立昕攝）

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

原PO認為，坦白說最近天氣忽冷忽熱，咳嗽、流鼻水真的很正常，而這幾位確診的醫護人員也是照顧病患才染疫，跟一些故意出國還是一些長期旅外染疫才回國治療的人根本不同，「到底有什麼好責怪的，難道要叫那些醫護都罷工嗎？」

當事人說，目前現行隔離標準就是跟確診者接觸過才需要居家隔離，一堆人在問這些確診接觸者的朋友同事的行蹤幹嘛，雖那些人也是需要暫時自主健康管理，避免四處外出，免得到時這些確診接觸者真的確診，造成擴散及疫調困難的風險；不過，理論上這些確診接觸者的同事跟朋友，不會知道自己需要自主健康管理，除非當事人有明白告訴近期接觸過的人，但這個又何嘗需要多大的勇氣？這是他覺得其中一個比較大的問題。

「我當初隔離有老實通知近期接觸的親友跟同事，請他們自己要注意身體狀況，且最近少外出，免得我真的確診會再牽扯出一串肉粽。」原PO表示，「坦白說，我當初如果沒有老實跟身邊的朋友講，除了公司的人之外，身邊朋友基本上不會知道我在隔離....」

原PO指出，在隔離期間，被區公所、公司問去過哪，根本也沒辦法記得非常清楚，所謂的疫調也真的沒辦法100%告訴你，什麼地方安全不安全，這些事情只有經歷過的人才知道恐慌跟壓力。

▼陳時中16日晚間10時宣布新增一例本土案例。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

原PO呼籲，所以大家只需要做好基本動作，把所有地方都當成有染疫的可能性，口罩戴好、落實消毒、盡量避免去人口密集的室內空間，一切就配合政府防疫措施即可，「整天扯後腿獵巫，對於控制疫情不但一點幫助也沒有，況且也只會繼續製造對立而已，希望疫情盡快過去，生活可以恢復正常。」

對此，許多網友留言辛苦了，「台灣加油，希望能撐過不要大爆發，推一個」、「真的很煎熬又辛苦的過程...現身說法給推」、「推你用自身經驗勸說理性冷靜面對。」

指揮中心16日晚間10時宣布，北部某醫院再增一名20多歲護理師染疫（案852），醫院共匡列54名醫護人員需居家隔離，包括22名醫師、32名護理人員；該院已將個案上班的病房關閉，及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。

指揮官陳時中強調，因病毒有潛伏期，疫情是否再擴散，要到24日至28日才會比較明朗。另外，他說，案852平常都是騎摩托車上下班，家裡共有5人，目前其他4人都居家隔離，其中爸爸和哥哥有流鼻水症狀住院隔離。

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