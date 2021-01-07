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一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」...網驚：超累體力活

日本性產業超高日薪曝光。（翻攝自2ch、photo-AC）

▲日本性產業超高日薪曝光。（翻攝自2ch、photo-AC）

圖文／鏡週刊

在日本，性工作者被暱稱為「風俗孃」，有網友在日本討論區貼出「排行No.1風俗孃」的薪資單，沒想到一天「做」下來日薪高達14萬9千日圓（約新台幣4萬1千元），雖然令網友大感羨慕，但也認為「這完全是體力活」，沒辦法長久做下去

日本網友在討論區貼出的薪資結算照片中可見，該名性工作者不但自稱「排行第一名」，還曬出薪資單，曝光日賺14萬9千日圓（約新台幣4萬1千元）的收入。所屬「公司」扣掉以「厚生費」為名目的電費與伙食費之後，一天仍有約新台幣3萬8千元的進帳，酬勞可觀。

日薪結算單上，酬勞與工作時數都同樣驚人。（翻攝自2ch）

▲日薪結算單上，酬勞與工作時數都同樣驚人。（翻攝自2ch）

不過結算單也詳載了驚人的工作時數與接客量，從早上11點至半夜12點半都必須「不停運動」，加上一天接客12次就要洗12次澡，幾乎沒有吃飯或休息空檔，都讓日本網友大嘆：「很耗體力」「身心靈都算是重度勞動」「只能短期做一下吧？」

一天超過12小時的工作時間，也讓「風俗孃」吃不消。（翻攝自推特）

▲一天超過12小時的工作時間，也讓「風俗孃」吃不消。（翻攝自推特）

目前日本正值武漢肺炎嚴重爆發的緊急時期，有網友看到照片後擔心：「這樣一天密集接觸12個客人，不會有問題嗎？」吐槽：「這已經算逃漏稅了吧，政府抓一下好嗎！」


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