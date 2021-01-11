　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她嫁給桃園遊民！竟找男友「強灌稀飯奪命」　恐怖犯案動機曝

謝足妹因被倒會，積欠債務，與男友馬祥富合謀殺害假結婚的街友徐男，企圖詐保。（翻攝畫面）

▲謝足妹因被倒會，積欠債務，與男友馬祥富合謀殺害假結婚的街友徐男，企圖詐保。

圖文／鏡週刊

6年多前，桃園發生一起駭人聽聞的詐保殺人案，馬姓男子與謝姓女友因積欠債務，竟共謀由謝女找徐姓街友假結婚，並為其投保500萬元意外險，之後再由馬男開車衝撞徐男，企圖詐領保險金。

不料，徐送醫後撿回一命，但2人並未就此罷手，硬將徐男從醫院接回家，由謝女夥同王姓共犯強灌稀飯，把徐男活活嗆死。檢警追查發現，衝撞徐男的車是贓車，偷車賊正是馬男，加上驗屍發現，徐非死於車禍傷勢，而是窒息死亡，最後突破共犯心防，讓全案水落石出。

馬祥富約徐姓街友到偏僻的產業道路碰面，之後開車企圖撞死徐男。

承辦該案的警官、現任刑事警察局偵查第三大隊第三隊隊長黃聖嘉說，此案是從一樁街友死亡案揭開序幕，檢警抽絲剝繭，查出背後牽扯一對情侶檔偕同友人二度犯案行凶，也讓他親眼見識到人性的貪婪與黑暗。

撞擊街友徐男的贓車在車禍現場附近被尋獲，車頭有明顯撞擊痕跡。（翻攝畫面）

黃聖嘉表示，馬男、謝女利用徐男對他們的信任，以辦理結婚登記日後可詐領醫療保險理賠金為由，讓謝女、徐男假結婚，並徵得徐男同意，投保意外險。期間，馬男企圖利誘另名詹姓友人開車撞死徐男，但遭對方拒絕，才轉而找上王男合作，由馬男親自駕車行凶。

街友徐男遭撞擊後倒臥路邊，被人發現送醫，現場留下他的鞋子。（東森新聞提供）

馬男故意尋找未裝監視器、人車稀少的產業道路，作為犯案地點，之後藉故約徐男在凌晨時分前往現場會面，徐男到場，馬男便駕駛廖姓友人的車，高速衝撞徐男。

馬祥富（右）始終否認故意殺人，但仍遭最高法院判處無期徒刑定讞。（劉志原攝）

心思縝密的馬男，擔心衝撞後車輛故障難以脫身，安排王男騎機車接應。沒想到，徐男當下逃過死劫，被民眾發現送醫急救，而狠心的謝女為了詐領500萬元保險金，強勢將徐男從醫院接回家，拔掉鼻胃管後，與王男合力灌食稀飯，導致徐男死亡。


更多鏡週刊報導
【稀飯當凶器奇案1】出重大車禍卻死在家中　八卦鄰居點破3人同居有玄機
【稀飯當凶器奇案2】莫名被當殺人疑犯　全因他好心幫朋友一個忙
【稀飯當凶器奇案3】出院3天就喪命　法醫驗屍驚覺凶器竟是稀飯

ET快訊
只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛
快訊／再增6例確診　指揮中心下午2點記者會說明
名醫赴貴婦家聚餐「雕花水果」滿桌！網驚：貧窮限制了想像
「股市2大炒手」揮刀對戰！進場被拒　狂砍4人濺血
高速撞擊影片曝光　男北上訪友翻車「拋飛破頭」慘死路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／盛唐開毒中藥害鉛中毒！消基會提「團體訴訟」怒求償12.7億

快訊／國道3號新竹段車禍！　工程車遭撞「90度橫躺」占據車道

只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛哭

高雄3煞持瓦斯槍「夜襲」尋仇　屋主愛車賓士遭轟8槍

買大麻放鳥2次！萬華10屁孩「反報復」　埋伏捅破賣家心臟奪命

股市2大炒手揮刀對戰！山水老師揪阿丁進場被拒　狂砍4人濺血

自家門口裝監視器揪「偷尿尿元凶」　反遭鄰居提告求償1萬

快訊／台中文心路2機車擦撞！騎士倒地遭輾斃　滿臉血卡車底慘死

她嫁給桃園遊民！竟找男友「強灌稀飯奪命」　恐怖犯案動機曝

高速撞擊瞬間曝！屏東男北上訪友…大里翻車「拋飛破頭」慘死路旁

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

快訊／盛唐開毒中藥害鉛中毒！消基會提「團體訴訟」怒求償12.7億

快訊／國道3號新竹段車禍！　工程車遭撞「90度橫躺」占據車道

只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛哭

高雄3煞持瓦斯槍「夜襲」尋仇　屋主愛車賓士遭轟8槍

買大麻放鳥2次！萬華10屁孩「反報復」　埋伏捅破賣家心臟奪命

股市2大炒手揮刀對戰！山水老師揪阿丁進場被拒　狂砍4人濺血

自家門口裝監視器揪「偷尿尿元凶」　反遭鄰居提告求償1萬

快訊／台中文心路2機車擦撞！騎士倒地遭輾斃　滿臉血卡車底慘死

她嫁給桃園遊民！竟找男友「強灌稀飯奪命」　恐怖犯案動機曝

高速撞擊瞬間曝！屏東男北上訪友…大里翻車「拋飛破頭」慘死路旁

小孩跌坐屁股卻膝蓋疼痛　小心兒童股骨頭骨骺滑脫症上身

機車、重機今禁入合歡山公路　3高山路段「限掛雪鏈通行」

芝加哥隨機槍擊4死3傷！中國博士生遭近距離爆頭　槍手自拍影片曝

吳釗燮：新護照已周知各國航空公司　在世界通行不會有問題

「最美麗的歐巴桑」頂10度低溫開工　陳美鳳不畏冷風...開高衩秀雪白大腿

熬17年升任領隊　浦韋青：責任更重的開始

商總第11屆改選結果出爐　台壽保副董事長許舒博當選理事長

快訊／盛唐開毒中藥害鉛中毒！消基會提「團體訴訟」怒求償12.7億

氣洋基續約不積極　雷瑪西烏要經紀人加速其他29隊談約

吳釗燮：台美關係已是全球合作夥伴　接下來會不斷提升

狗魂上貓身聽話握手超神奇　網友驚：這是瑪爾濟斯吧？

社會熱門新聞

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

她看22歲男慘死新聞：好可憐　3天後才知是失聯17年兒

撞死台積電28歲工程師　小黃運將：A柱遮眼

2分鐘噴4800元！高雄女連收4罰單

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

即／桃園急凍5小時3死！男子趴著猝死

22歲男當街慘死！家屬：上午阻強制送醫下午就發病砍人

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

快訊／台中騎士倒地遭輾　卡車底慘死

南投驚傳休旅車翻覆　2大3小深谷

更多熱門

相關新聞

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

直播拍賣主「丟丟妹」李明珊專賣海鮮，她每次開賣前都會先穿著性感辣舞一番，加上很接地氣的風格，讓她深受買家喜愛。近來丟丟妹開始接觸演藝圈，上個月曾上澎恰恰主持的公視台語台節目《話山話水話玲瓏》，據悉因為她光是賣海鮮，一天營業額就超過200萬元，當天上通告時，被目擊駕駛的是千萬元藍寶堅尼，讓一票在演藝圈打滾多年的老鳥都自嘆不如。

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

姊妹共治新光金！低調二公主吳欣儒發言嗆辣

姊妹共治新光金！低調二公主吳欣儒發言嗆辣

李李仁「錯了就是認」！再致電向挨罵教練道歉

李李仁「錯了就是認」！再致電向挨罵教練道歉

台灣獨立遊戲歷4年開發今突圍國際

台灣獨立遊戲歷4年開發今突圍國際

關鍵字：

鏡週刊謝足妹

讀者迴響

熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」！

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

阿兵哥無套征戰！見「流黃綠起司」崩潰　醫看噴射畫面：中了

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面