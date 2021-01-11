她嫁給桃園遊民！竟找男友「強灌稀飯奪命」　恐怖犯案動機曝

▲謝足妹因被倒會，積欠債務，與男友馬祥富合謀殺害假結婚的街友徐男，企圖詐保。

圖文／鏡週刊

6年多前，桃園發生一起駭人聽聞的詐保殺人案，馬姓男子與謝姓女友因積欠債務，竟共謀由謝女找徐姓街友假結婚，並為其投保500萬元意外險，之後再由馬男開車衝撞徐男，企圖詐領保險金。

不料，徐送醫後撿回一命，但2人並未就此罷手，硬將徐男從醫院接回家，由謝女夥同王姓共犯強灌稀飯，把徐男活活嗆死。檢警追查發現，衝撞徐男的車是贓車，偷車賊正是馬男，加上驗屍發現，徐非死於車禍傷勢，而是窒息死亡，最後突破共犯心防，讓全案水落石出。

承辦該案的警官、現任刑事警察局偵查第三大隊第三隊隊長黃聖嘉說，此案是從一樁街友死亡案揭開序幕，檢警抽絲剝繭，查出背後牽扯一對情侶檔偕同友人二度犯案行凶，也讓他親眼見識到人性的貪婪與黑暗。

黃聖嘉表示，馬男、謝女利用徐男對他們的信任，以辦理結婚登記日後可詐領醫療保險理賠金為由，讓謝女、徐男假結婚，並徵得徐男同意，投保意外險。期間，馬男企圖利誘另名詹姓友人開車撞死徐男，但遭對方拒絕，才轉而找上王男合作，由馬男親自駕車行凶。

馬男故意尋找未裝監視器、人車稀少的產業道路，作為犯案地點，之後藉故約徐男在凌晨時分前往現場會面，徐男到場，馬男便駕駛廖姓友人的車，高速衝撞徐男。

心思縝密的馬男，擔心衝撞後車輛故障難以脫身，安排王男騎機車接應。沒想到，徐男當下逃過死劫，被民眾發現送醫急救，而狠心的謝女為了詐領500萬元保險金，強勢將徐男從醫院接回家，拔掉鼻胃管後，與王男合力灌食稀飯，導致徐男死亡。



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