菲空姐死因曝光！家屬痛訴「撕裂傷」未紀錄　2次屍檢結果將出爐

▲菲律賓23歲的正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀、張寧倢／綜合報導

菲律賓23歲的正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）參加跨年派對後，隔天一早陳屍浴缸，且下體留有撕裂傷與精液，警方因此懷疑隔壁房11名富少涉嫌性侵。不過，官方驗屍結果卻指出，達賽拉死於動脈瘤破裂，讓家屬相當無法接受，目前已採取死者的尿液樣本，最快幾天後就能獲得第2次驗屍結果。

死者家屬的律師雷耶斯（Brick Reyes）表示，達賽拉當晚喝得很醉，還向同行朋友抱怨自己不太舒服，飲料似乎被人下了藥。根據當地媒體報導，菲律賓國家調查局（NBI）聲明，遺體已經被汙染，驗屍時收集到的部分證據可能變質，而且在第2次驗屍前，屍體已經做過防腐處理。

達賽拉的首次官方驗屍報告顯示，達賽拉的死因被確認為「動脈瘤破裂」，引發死者家屬猛批。達賽拉的母親夏蓉（Sharon）堅稱，女兒身上的撕裂傷與瘀傷都沒有被記錄在屍檢報告內，「我的女兒被強姦了，如果看到她的屍體，肯定能感受到她的痛苦，但她再也不能說話，因為她死了，這是一樁犯罪，那些人應該付出代價。」

NBI副局長拉文（Ferdinand Lavin）說，雖然以屍體的狀態要獲得適當證據的機率很低，但我們並沒有因此放棄。司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）也於12日表示，已收到NBI通知，目前成功採取死者的尿液樣本，這將為法醫團隊提供大量訊息，最快幾天後就能獲得第2次驗屍結果。

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